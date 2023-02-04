تفاصيل معرض «أم العروسة» لبيع مستلزمات البيت بأسعار رخيصة.. من مدينة نصر للمحافظات

القاهرة - سمر حسين - ماما

جهاز العروسة أول ما يشغل بال الأمهات، إذ تريد كل السيدات شراء الأجهزة المنزلية لبناتهن بأسعار بسيطة، وهو ما تم طرحه من خلال جهاز تنمية المشروعات لتنظيم معرض للعروسة ولمستلزمات المنزل، ويطلق عليه «أم العروسة»، وذلك لتوفير جميع المنتجات بجودة عالية وبأقل الأسعار، وبالفعل جرى افتتاح المعرض.

ويُقام حاليًا في الفترة من 2 إلى 6 فبراير في الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، وذلك بقاعة مشاريع مصر لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر.

«جهاز أم العروسة»

قالت رحمة الصواف، مساعد المدير العام المسئولة عن المعرض، لـ«الوطن»: «فكرة المعرض جاءت من منطلق تجهيز العروسة من الألف إلى الياء بسعر قليل، وتم تنظيم المعرض من خلال صاحب شركة لبيع الأجهزة المنزلية، وذلك لبيع الأجهزة من اليد الأولى وهم المصنعون للزبائن، وتكون بجودة عالية، وبالفعل تم طرح الفكرة وافتتح المعرض، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

كل الأجهزة بأقل الأسعار

وأضافت «الصواف» أنه يعد هذه المرة الأولى للمعرض، ويباع فيه كافة المستلزمات اللازمة لتجهيز المنزل بدايةً من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي والسجاد والمفروشات والستائر وأدوات المطبخ والمنتجات البلاستيكية والإكسسوارات وملابس العروسة والمشغولات اليدوية ومستحضرات التجميل، وذلك بخصومات عالية لأن هدف المعرض خدمة الجميع.

فعاليات المعرض

يتم أيضًا خلال فعاليات المعرض العديد من الخدمات، مثل:

- إتاحة عارضين لكل الأجهزة التي تفيد العرائس.

- تجهيز الفتيات الأيتام من خلال مساعدتهم على الزواج، من خلال حث الشركات وأصحاب المصانع على دعمهم وتوفير احتياجاتهم.

- مبادرات مصريات للمشغولات اليدوية لمعرفة كل ما هو جديد في مجال الحرف والمشغولات اليدوية.

- الاستشارات وجلسات الإرشاد المجانية التي تقدمها المبادرة في مجال تطوير الذات.

- مساعدة المرأة وتعريفها كيفية افتتاح مشروعات وتمكينها اقتصاديًا.

- تقديم الشيف فاطمة أبو حاتي خلال أيام المعرض العديد من العروض والمسابقات التشجيعية للجمهور زوار المعرض.

- السحب والهدايا على منتجات المنزل لإفادة العرائس.

المعرض في كل مكان

وأكدت الصواف أن هذه المرة الأولى للمعرض، ولكنها لن تكون الأخيرة فسيتم إنشاء المعرض على مستوى الصعيد والأرياف، وسيقام كل شهرين في محافظات مختلفة في مصر، ولتشغيل المصانع المصرية وصغار المصنعين والحرف اليدوية، وتوفير جميع المنتجات بأسعار جيدة وبجودة عالية.