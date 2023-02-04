النجمات يتألقن بالجمبسوت في إطلالاتهن للسهرات

تُعد الجمبسوت من أهم وأكثر القطع الأساسية في خزانة كل امرأة وخاصة النجمات العربيات؛ فهن لا يستغنين عنها في المناسبات والمهرجانات السينمائية، إنها تميّز إطلالاتهن باللمسات الأنثوية الجذابة، وتختلف تصاميم الجمبسوت في أقمشتها وأنواعها على حسب ذوق وستايل النجمة.

اعتمدت النجمة مايا دياب في هذه الإطلالة الجذابة، جمبسوت ساحرة مصممة بقماش الميتاليك اللامع باللون الأحمر والأسود، وصُممت بأكمام طويلة ضيقة من الجلد باللون الأسود، أما فتحة الصدر فصُممت بشكل مفتوح بالشكل V مع حزام جلد عريض باللون الأسود، وأرجل ضيقة طويلة مطرزة بالأستراس اللامع، وانتعلت حذاءً باللون الأسود.

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أعجبتنا هذه الإطلالة من وحي نوال الزغبي؛ حيث اعتمدت جمبسوت كلاسيكية مصممة من قماش الكريب باللون الأحمر، جاءت بأكمام طويلة مفتوحة ومنسدلة، مصممة من الشيفون المطرّز بالخرز الأحمر، وجاءت برقبة دائرية مغلقة وأرجل طويلة واسعة، مع حزام عريض باللون الأحمر.

اختارت سيرين عبدالنور جمبسوت راقية مصممة من القماش باللون الأخضر، بأكمام طويلة واسعة منفوشة، وأساور ضيقة، وصُممت الرقبة بقَصّة دائرية مطرزة مغلقة مزينة بأحجار ملونة، مع فتحة في منتصف الصدر، بينما جاء الحزام عريضاً من تصميم الجمبسوت نفسه، مزيناً بإبزيم جذاب باللون الأخضر، وصُممت الأرجل بأسلوب طويل وواسع.

وفي آخر إطلالة، اختارت نانسي عجرم لوك شبابيّاً؛ حيث ارتدت جمبسوت مصممة من الترتر البراق باللون الذهبي، بأكمام طويلة وياقة مفتوحة على شكل حرف V، وقد نَسّقت معه صندلاً أسود بكعب عالٍ، ومجوهرات ذهبية ناعمة.

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