مزاد لبيع رسائل نادرة بخط يد الأميرة ديانا لصديقيها سوزي وطارق.. كم ثمنها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من رحيلها قبل ربع قرن من الزمن، فإن أخبار الأميرة ديانا ما تزال تهم العديد من محبيها من مختلف أنحاء العالم، فمؤخرًا، أُعلن عن مزاد علني سيجرى خلاله عرض رسائل نادرة لها، كانت دونتها إلى كل من صديقيها «سوزي» و«طارق».

تفاصيل المزاد العلني الخاص برسائل ديانا

ووفق ما ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية، فأن الرسائل التي سيتم عرضها للبيع في المزاد العلني، تكشف عن أفكار الأميرة ديانا بشأن طلاقها، والتي كانت دونتها على ورق رسمي من قصر كنسينجتون في الفترة من 1995 إلى 1996، لصديقيها الزوجين الذين كانا يعيشان في العاصمة البريطانية لندن، خلال تلك الفترة.

ويبلغ عدد الرسائل المجمعة الخاصة بالأميرة ديانا 32 رسالة، والتي سيتم بيعها مقابل 90 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 3 ملايين جنيه.

تفاصيل خاصة بين ديانا وصديقيها

وإلى جانب الرسائل الخاصة بشأن تفكيرها في الطلاق، تضمنت رسائل الأميرة ديانا أيضًا، تفاصيل خاصة بينها وبين صديقيها الزوجين، والتي جاء من بينها على سبيل المثال، اعتذارها عن مقابلتهما لتناول الغداء سويًا، ورسائل أخرى تبرز قوة العلاقة بينهم.

وفي إحدى الرسائل تحدثت ديانا عن عيشها حالة نفسية سيئة، والتي قالت خلالها: «أمُر بوقت عصيب للغاية، والضغوط شديدة وتأتي من جميع الجهات، فمن الصعب الإحساس بالثقة بالنفس، وأنا اليوم في أسوأ حالاتي».