إطلالات ساحرة لأنابيلا هلال باللون الأحمر

اللون الأحمر يعتبر من الألوان المفضلة للإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية أنابيلا هلال، حيث تألقت في العديد من المناسبات بإطلالات أنثوية جذابة بهذا اللون الذي يعكس الجرأة والأنوثة ويليق بالأجواء والسهرات الرومانسية، كما أنه اللون المختار الذي يناسب الاحتفالات الخاصة بيوم الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام، فإذا كنتي من محبات الستايلات الرقيقة والناعمة فستكون إطلالات أنابيلا هلال باللون الأحمر ملهمتك للوك سهرة ساحر في يوم الحب هذا العام.

أنابيلا هلال تألقت مؤخرا بفستان طويل باللون الأحمر من توقيع دار ALAIA، تميز بتصميم بسيط عانق قوامها الممشوق بقصة مستقيمة محددة للخصر مع شق جانبي جريء، كما تميز الفستان بياقة مربعة وحمالات رفيعة.

وانتعلت أنابيلا هلال مع هذا الفستان صندل مدبب شفاف مزين بأكسسوار فضي لامع، واكتفت بأقراط صغيرة مع تسريحة الشعر الويفي الذي زادتها أنوثة.العارضة اللبنانية خطفت الأنظار في احتفالات رأس السنة بلوك أنيق ومحتشم، وتألقت بفستان طويل من توقيع Carolina Herrera، بتصميم شبيه بمعطف بأكمام طويلة واسعة مع ياقة عالية على شكل وشاح بأطراف متدلية، وجاء الفستان مصمم بفتحة جانبية مزينة بأزرار فضية صغيرة عند منطقة الصدر، ومغلق بحزام عريض بنفس قماش الفستان.

واكتملت أناقة انابيلا بصندل أحمر مفتوح بكعب عالي رفيع، وحقيبة يد سوداء، ولم تكن انابيلا بحاجة للتزين بمجوهرات مع هذا اللوك، فاكتفت بأقراط صغيرة.

أنابيلا هلال العارضة ومقدمة البرامج اللبنانية تألقت كذلك في برومو حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2022 بفستان طويل باللون الأحمر من توقيع Elisabettafranchi، وتميز فستانها بقصة Cut out التي زادته جاذبية بفتحات جانبية محددة بشريط مرصع، لتجتمع الفتحات عند منطقة البطن على شكل عقدة.

كما صمم الفستان بأكمام طويلة وشق جانبي عالي مع ياقة دائرية ضيقة مرصعة على أطرافها بخرز أحمر لامع، وانتعلت أنابيلا صندل ذهبي مفتوح بأشرطة ذهبية رفيعة من giuseppezanotti، كما اعتمدت مع إطلالتها تسريحة الشعر الويفي التي زادتها جمالا وأناقة.

أنابيلا هلال بدت فاتنة بلوك أنيق وجذاب باللون الأحمر مزين بغرز فضية من توقيع AREA، مكون من فستان قصير بقصة ضيقة بحمالات رفيعة مع لمسة رومانسية على شكل فيونكة جانبية مرصعة في الجزء السفلي.

وظهرت كذلك بجاكيت قصير بأكمام طويلة مع ياقة مرصعة بنفس شكل الفيونكة، ونسقت أنابيلا مع هذا اللوك حذاء مخملي عالي الساق باللون الأسود وحقيبة يد فضية.

العارضة اللبنانية أنابيلا هلال أطلت كذلك بفستان حريري أحمر من Zara، تميز بقصة قصيرة محددة للقوام وياقة مستديرة مع لمسة الكم الواحد الذي جاء طويلا ومنتفخا من الأعلى، وانتعلت مع إطلالتها بوت جلدي عالي الساق باللون الأسود من Saint Laurent وتركت شعرها المالس منسدلا.

أنابيلا هلال سحرت جمهورها بإطلالة جذابة وبسيطة باللون الأحمر من توقيع Zara، واستعرضت إطلالتها بصور مبهجة بفستانها القصير الذي تميز بقصة مستقيمة وأكمام قصيرة مع ياقة دائرية، وجاء الفستان مرصعا بالكامل بحبات الترتر اللامعة باللون الأحمر، ونسقت معه صندل أسود بالكعب العالي والرفيع.

كما أبهرت أنابيلا هلال عشاقها في ظهور سابق لها بفستان أحمر مرصع من wedding dresses merita، مصمم بقصة طويلة وأكتاف منسدلة معقودة عند الظهر ومزين بشق جانبي، وانتعلت صندل فضي بشريط يلف الكاحل وحملت حقيبة فضية لامعة، واكتملت أناقة أنابيلا هلال بأقراط وعقد ماسي فخم وتسريحة ذيل الحصان.

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