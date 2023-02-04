طبيب يوضح أسباب عدم انتظام ضربات القلب.. ويقدم نصائح لعلاجها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من عدم انتظام ضربات القلب، وهي من الموضوعات التي تشغل أذهان الكثيرين وتنذر بمشاكل صحية عديدة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب عدم انتظام ضربات القلب ونصائح لعلاجها.

أسباب عدم انتظام ضربات القلب

قال أحمد الإمام، استشاري أمراض القلب، لـ«هُن»، إن عدم انتظام ضربات القلب يحدث لعدة أسباب، وهي كالتالي:

- حدوث خلل في ضربات القلب.

- عندما لا تعمل الإشارات الكهربية التي تنسق نبضات القلب بشكل صحيح، حيث تسبب تلك الإشارات الخاطئة سرعة نبض القلب، أو أن تكون أقل من اللازم بشكل ملحوظ.

- العيوب الخلقية أو عيوب القلب.

- أمراض القلب الخلقية.

- ضغط الدم المرتفع.

- ارتفاع الكوليسترول في الدم.

- اختلال توازن الأملاح في الجسم.

- الإجهاد الشديد والقلق.

- نقص إمداد القلب بالدم.

- الأمراض الجسدية التي تؤثر على قدرة القلب على العمل بشكل جيد.

علاج عدم انتظام ضربات القلب

وقدم الإمام، عدة نصائح لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، والتي جاءت على النحو التالي:

- التخلص من التوتر والقلق ومحاولة الهدوء والاسترخاء بشكل أكبر.

ـ التنفس بعمق أو الكحة، إذ يمكنها وقف ضربات القلب السريعة في بعض الأحيان.

ـ الامتناع عن التدخين أو تجنب مجالسة المدخنين.

ـ شرب السوائل.

- قياس ضغط الدم بانتظام.

ـ استخدام الأملاح بطريقة معتدلة.

- اتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب.

- الاهتمام بالنشاط البدني.

- الحفاظ على الوزن الصحي.

- الحد من تناول الكافيين والكحوليات.

- الحد الغضب الشديد.

- تناول الأدوية المنظمة لضربات القلب تحت إشراف الطبيب.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب:

- ضربات القلب المتسارعة.

- ضربات القلب البطيئة.

- الشعور بألم في الصدر.

- ضيق التنفس.

- القلق.

- الدوار أو الدوخة.

- التعرق الزائد.

- فقدان الوعي والإغماء المتواصل.