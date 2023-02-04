معلومات عن زوجة الفنان أحمد عصام وتفاصيل إطلالتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي زوجة أحمد عصام، سؤال تبادر إلى أذهان العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما احتفل الفنان ومصمم الألعاب النارية، بزفافه في حفل أسطوري، الذي جاء في حضور نخبة كبيرة من الفنانين ومشاهير الفن، من بينهم، محمد منير، عمرو دياب، تامر حسني، محمد حماقي، حميد الشاعري.

تفاصيل حفل زفاف أحمد عصام

وأقيم حفل الزفاف الأسطوري، داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، إذ عقد القران الداعية الإسلامي مصطفى حسني، كما شهد الزفاف حضور نخبة من نجوم الغناء أيضًا، من بينهم مصطفى قمر، وحميد الشاعري، الذين قدموا عددًا من الأغنيات الشهيرة لهم.

وشهد زفاف الفنان أحمد عصام، «شو» مميز للألعاب النارية كونها مجال عمله الأساسي، إلى جانب تقديم العديد من الفقرات المميزة التي أشعلت الأجواء.

من هي زوجة أحمد عصام؟

ومع تداول العديد من صور حفل الزفاف واتجاه الأنظار نحوه بقوة من قبل الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت التساؤلات بشأن من هي زوجة أحمد عصام، وهو ما نستعرضه خلال السطور الآتية، وفق ما كشفت عدد من المنصات الإعلامية.

1- تدعى سارة عبد الفتاح.

2- زوجة أحمد عصام من خارج الوسط الفني.

3- تجمعها علاقة صداقة بالفنانة هاجر الشرنوبي، التي حضرت الزفاف رفقة زوجها.

4- ليس لها تواجد كبير عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

إطلالة جذابة لـ زوجة أحمد عصام

بإطلالة ملكية ظهرت العروس زوجة الفنان أحمد عصام، إذ جذبت الأنظار بقوة نحوها لظهورها بفستان زفاف مميز، جاء منفوشًا باللون الأبيض اللامع، وذو أكتاف كبيرة، كما ارتدت طرحة مطرزة لامعة بتطريز الفستان ذاته، جاء من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري.

واعتمدت العروس على تسريحة الشعر الانسيابي بأنامل مصفف الشعر الشهير ربيع مراد، مع وضع لمسات المكياج التي تناسبت مع بشرتها وملامحها بأيدي خبيرة التجميل دينا راغب.