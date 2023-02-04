ظهور خاص لوالدة تامر حسني في حفل زفاف أحمد عصام.. احتضنت العروسين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل أسطوري احتفل الفنان أحمد عصام، بزفافه وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي شهد على عقد القران، والهضبة عمرو دياب، والكينج محمد منير، والفنان محمد حماقي، وغيرهم.

والدة تامر حسني في الزفاف

وكان من بين أبرز الحاضرين الفنان تامر حسني الذي عقد مراسم القرآن وحفل الزفاف وصولًا لإحياء الفرح، وفي أثناء الاحتفال وغناء الفنان تامر حسني لأغنية بحبك من فيلم «بحبك»، خطفت والدة تامر حسني الأنظار بحضورها واحتضانها للعريس الفنان أحمد عصام وعروسته سارة، داعية لهما.

واكتمل المشهد باحتضان تامر حسني لوالدته وتقبيل رأسها، وظلت واقفة بجانبهما لتحيي الحاضرين وتصفق أثناء غناء ابنها، وهو الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

علاقة صداقة قوية

وأطل الفنان تامر حسني بظهور مميز في حفل زفاف أحمد عصام، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية قبل أعوام طويلة، والتي ظهرت بتعاونهما في العديد من الأعمال الفنية.

وشهد تامر حسني على عقد القران، كما أعاد تقديم المشهد الشهير من أغنيته «لأول مرة»، التي قدمها قبل 10 أعوام مع أحمد عصام، إذ ارتديا الثنائي «طربوش» أحمر، وقدما الأغنية الشهيرة، وهو ما أشعل أجواء الزفاف.

يُذكر أن أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثرات بصرية وُلد في 10 نوفمبر عام 1980 وشارك بعروض في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب، كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.