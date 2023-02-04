توقعات مولود برج الحوت من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023

مهنياً: بالرغم من التقلبات الفلكية التي تجعلك تعيش خليطاً من المعاكسات الذي تفرض عليك التأني الشديد تحت تاثير الطوالع الفلكية الضاغطة الشمس وزحل في الدلو والمريخ في الجوزاء ما يجعلك تواجه بعض الصعوبات لكن البداية ستكون واعدة مع وجود القمر في السرطان تتوضح الصورة وتفرح بالاخبار السارة وتسجل تطورات لصالحك يوم مهم يتحدث عن مكاسب وارباح وخيارات منطقية وسليمة تتعلق باستثمار او عقد شراء بيت او سفر

عاطفياً: تبدو اكثر سعادة في هذا الاسبوع الواعد بالافراح فتنطلق حياتك الاجتماعية نحو احتفالات وتطل على فترة عاطفية وعائلية اكثر وعدا مع وجود الزهرة في الحوت الذي يسلط الضؤ على اوضاعك الشخصية مع الاهل والاسرة والاحبة والاولاد للعازب قد تحصل على قلب طالما سعيت اليه وتفكر جديا بالارتباط