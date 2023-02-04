توقعات مولود برج الدلو من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023

مهنياً: تعيش اسبوع هوائي استثنائي تحت تاثيرات الكواكب المجتمعة الشمس وزحل بالاضافة الى المريخ من الجوزاء والمشتري كوكب الحظ من الحمل طوالع فلكية مهمة تجعلك تعبر الى منعطف آخر فتعرف بداية مصيرية تحقق خلالها ما عجزت عنه سابقا تشعر بتواطؤ فكري وانسجام على مختلف المستويات البداية مع وجود القمر في السرطان يوم السبت يوم واعد فما عليك الا الاستفادة من بعض الفرص لملاقاة اشخاص نافذين ومهمين

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في البيت الثاني بيت الشهرة والحب الذي يغمر حياتك العاطفية بالعذوبة والرومنسية فيمنحك الشريك الدعم المعنوي ويغذي روحك بالامل والثقة بالنفس ما يجعلك تعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية عالية للعازب, تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك قد تتلقى مفاجئة جيدة يحتفظ بها لك الحبيب