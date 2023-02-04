القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع يبدأ بطريقة متقلبة ضاغطة نفسيا واجتماعيا يسبب لك القلق الهموم التاخير والتاجيل والتوتر والعصبية بحيث تتأزم الامور وتدخل في الفترة الاضعف مرحلة من الركود والتعقيدات يوم السبت مع وجود القمر في السرطان انتبه من الخربطات استشير واستعلم من اصحاب الاختصاص فأنت تعيش في محور فلكي تتسلط فيه الامور وتتمحور حول حياتك المهنية والشخصية المطلوب منك ان تكون هادئا وموضوعيا
عاطفياً: توقع اجواء عذبة من الرومنسية والمشاعر الحلوة علاقة تفاهم وانسجام مع الشريك يسودها الاحترام المتبادل بحيث يحيطك كوكب الزهرة من برج الحوت بالحب والانسجام وتشتد الرغبات لكي تعيش قصة حب خاصة للعازب تشعر ان الساعة أتت لكي تقدم على نقاشات جدية لحسم العلاقة وهناك احتمال لاطلاق مصالحة بينك وبين الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الجدي من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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