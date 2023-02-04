توقعات مولود برج الميزان من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023

مهنياً: يحمل اليك الجو العام فرصا كبيرة للعمل للسفر للتجارة لتوقيع العقود فتسير الامور بشكل جيد مع تواجد الكواكب في مواقع مناسبة في هذه الفترة الهوائية الجيدة من برج الدلو فتفرح بلقاءات اجتماعية ومناسبات او تفكر بمشروع مستقبلي لكن البداية ستكون متقلبة حاذر من صدام وكن متكتما جدا يوم السبت مع وجود القمر في السرطان خاصة اذا شعرت ان احدهم ينصب لك فخا او يحاول التحكم بقراراتك تتحسن الاوضاع وتشعر بطاقة عالية وحيوية ونشاط

عاطفيّاً: تشعر بالرومنسية والحنين وتستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل مع وجود كوكب الحب في برج الحوت المائي الذي يحمل لك الاستقرار والمشاعر الصادقة قد تكافأك الظروف بمصالحة وتسوية ما يجعلك تاخذ قرار نهائي وتحسم امرك.للعازب, يدعمك كوكب الحب ويؤمن لك مناخا من الرومانسية واجواء ايجابية من المبادلات العاطفية ما يشجّعك على تلبية الدعوات