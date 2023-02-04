توقعات مولود برج العذراء من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023

مهنياً: تتوسع دائرة نشاطاتك تحت التأثيرات الفلكية المثمرة والجيدة جدا اسبوع ولا اجمل اجواء رائعة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان يوم مناسب لعقد صفقة او عملية بيع او استثمار وشراء او سفر فتستفيد من الظروف المؤاتية في الوقت المناسب وتتجدد الحركة وتتوضح الامور اجواء ممتازة ناشطة جدا تجعل منك منافسا قويا طلتك تصرفاتك قوية وممتازة فكل شيء يسير على ما يرام وكما تشتهي

عاطفيّاً: اسبوع صعب جدا للعلاقات المتقلبة والتي على الارجح لن تدوم طويلا مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحوت الذي يجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس عليك تفادي المواجهات ولا تجازف باستقرار علاقتك للعازب, اسبوع ضاغط ومتطلب انتبه من الوقوع ضحية القلق