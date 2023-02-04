موقف طريف يجمع أحمد عصام وزوجته مع محمد منير.. «خدت اللقطة مننا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل أسطوري احتفل الفنان ومصمم الألعاب النارية، أحمد عصام، بزفافه وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع، على رأسهم الفنان تامر حسني الذي شهد على عقد القران، والهضبة عمرو دياب، والكينج محمد منير، والفنان محمد حماقي، وغيرهم.

تفاصيل حفل زفاف أحمد عصام

وأقيم حفل الزفاف الأسطوري، داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، إذ عقد القران الداعية الإسلامي مصطفى حسني، كما شهد الزفاف حضور نخبة من نجوم الغناء أيضًا، من بينهم مصطفى قمر، وحميد الشاعري، الذين قدموا عددًا من الأغنيات الشهيرة لهم.

وشهد زفاف الفنان أحمد عصام، «شو» مميز للألعاب النارية كونها مجال عمله الأساسي، إلى جانب تقديم العديد من الفقرات المميزة التي أشعلت الأجواء.

من هي زوجة أحمد عصام؟

ومع تداول العديد من صور حفل الزفاف واتجاه الأنظار نحوه بقوة من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت التساؤلات بشأن من هي زوجة أحمد عصام؟ لكن لم يتم الكشف عن هويتها أو أي تفاصيل خاصة بها بعد، سوى اسمها سارة عبد الفتاح، إلى جانب كونها من خارج الوسط الفني.

موقف طريف بين العروسين ومحمد منير

ونشرت صفحة مصور الفيديو الخاص بحفل الزفاف، عددا من اللقطات أثناء استعداد العروس وزوجها الفنان أحمد عصام للزفاف، والتي جرى توثيقها بصور مميزة.

كما نشرت الصفحة مقطع فيديو طريف جمع بين نجم الغناء محمد منير والعروسين، إذ داعبته العروس أثناء التقاطه الصور التذكارية معهم، قائلة له: «خدت السوكسيه كله»، وهو ما عقب عليه زوجها قائلًا لـ الكينج أيضًا: «أنت الموضوع، أنت اللي بتشقط الأكسجين من المكان».