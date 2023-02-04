توقعات مولود برج الأسد من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023

مهنياً: الجو العام لا باس به مع تواجد كواكب كبيرة في معاكسة برجك فيصعب عليك التعامل مع محيط معادي يحمل لك نكسة او خيبة كن حذرا جدا خاصة يوم السبت مع وجود القمر في مواجهة برجك من السرطان ما يجعلك تتراجع عن موقف او تشعر بثقل الالتزامات يوم ومربك مثقل بالهموم والمزاجية يوم ضعيف نوعية الوقت باهتة بطيئة فلا تطلب المستحيل اكتفي بالعمل الروتيني.تختفي الهموم لحظة وصول القمر الى برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو يومي الاحد والاثنين

عاطفياً: يتناغم معك كوكب الحب ما يجعلك تعيش مع الشريك اجواء هادئة ورومانسية فتسمع منه الكلام الجميل والمعاملة اللطيفة مدعوما من كوكب الزهرة من الحوت الصديق الذي يتحدث عن خبر سار وسعيد يتعلق بحياتك الشخصية للعازب قد تلتقي بشريك العمر في هذا الاسبوع الواعد بانشراح وبجو ايجابي لا سيما على صعيد التعارف والصداقات