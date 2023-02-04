توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023

مهنياً: يتغير قدرك وتفرح ببعض الفرص لتجتاز دورة من التجدّد فتصحّح ما كان عالقًا، لتنطلق بقوة اكبر مع وجود القمر في السرطان يوم السبت في بيت المال الذي يحمل لك والربح المالي والمعنوي والتنويع والنجاح كما يفتح لك ابواب جديدة من التقدم تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الاسد اي في البيت الثالث يومي الاحد والاثنين الذي يعطيك افكار براقة وطاقة هائلة ويجعلك تتألق بنقاش وحوار واتصال وحجز مواعيد ونقاشات

عاطفياً: تكون الاوضاع متأزمة مع الشريك وغير مستقرة تحت تاثيرات كوكب الزهرة المعاكس من الحوت الذي يولد جوا من المواجهات والصراعات حاول ان تصحح وترمم ما تبقى من العلاقة وابتعد عن الهواجس والشكوك وخفف التساؤلات والملاحظات الجارحة للعازب التردد في المسائل العاطفية لا يوصلك الى اي نتيجة يجب ان تاخذ القرار المناسب