القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: يتغير قدرك وتفرح ببعض الفرص لتجتاز دورة من التجدّد فتصحّح ما كان عالقًا، لتنطلق بقوة اكبر مع وجود القمر في السرطان يوم السبت في بيت المال الذي يحمل لك والربح المالي والمعنوي والتنويع والنجاح كما يفتح لك ابواب جديدة من التقدم تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الاسد اي في البيت الثالث يومي الاحد والاثنين الذي يعطيك افكار براقة وطاقة هائلة ويجعلك تتألق بنقاش وحوار واتصال وحجز مواعيد ونقاشات
عاطفياً: تكون الاوضاع متأزمة مع الشريك وغير مستقرة تحت تاثيرات كوكب الزهرة المعاكس من الحوت الذي يولد جوا من المواجهات والصراعات حاول ان تصحح وترمم ما تبقى من العلاقة وابتعد عن الهواجس والشكوك وخفف التساؤلات والملاحظات الجارحة للعازب التردد في المسائل العاطفية لا يوصلك الى اي نتيجة يجب ان تاخذ القرار المناسب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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