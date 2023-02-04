توقعات مولود برج الثور من السبت 4 شباط إلى السبت 11 شباط 2023

مهنياً: يقدم لك هذا الاسبوع التسهيلات الكثيرة والايجابيات والصدف الجميلة ما يعني طلوب وتمنى نجاح ارتياح تقدم وخيارات مناسبة تخدم مصالحك فترة جيدة وواعدة بالاخبار السارة تعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي والمعنوي مع وجود القمر في السرطان يوم السبت الذي يؤمن لك فرص مهنية في بلدان غربية او مع بعض الغرباء والاجانب. لكن لا تتوّقع تضامنا مع قضيتك يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الاسد

عاطفياً: يكون القلب سعيدا والحماسة كبيرة في حياتك الشخصية تحت تأثيرات كوكب الحب من برج الحوت الصديق الذي يعدك باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تخوضها بكثير من الحماسة وتكون حياتك العاطفية غنية جدا وقد تجد حلا لمشكلة عالقة من فترة. للعازب, تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى