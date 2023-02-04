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ألوان دهانات تعطيكِ الشعور بالطاقة الإيجابية... الرمادي نقاء والأسود فخامة

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ألوان دهانات تعطيكِ الشعور بالطاقة الإيجابية... «الرمادي بيجمع بين النقاء والأسود فخامة»

يعد اختيار دهان منزلك من الخطوات التي تحتاج منك العناية، لأنه يمكن اختيار لون يحدث خللا في تناسق دهان منزلك أو تكون طاقته غير مريحة، فيجب أن يحتوي على الأقل أحد الألوان التي تعطي الطاقة الإيجابية، للشعور بالراحة والنشاط داخل منزلك، ولذلك سنقدم لكِ في السطور الآتية أهم الألوان التي تعطي الشعور بالطاقة الإيجابية بمنزلك.

الأزرق

يعتبر اللون الأزرق من الألوان الباردة، وهو يعبر عن الهدوء والصفاء، فهو اختيار مناسب لدهان غرف نوم الأطفال والحمام، لتأثيره المهدئ للأعصاب وإرتباطه بالنظافة والصحة.

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الأصفر

يرتبط اللون الأصفر بالقوة واحترام الذات، فهو لون إيجابي دون جدال فيه، مثالي لدهانه في غرف المعيشة وأماكن الدراسة واللعب للأطفال، إذ يتمتع بقدرة هائلة على إعطاء الطاقة لأطفالك على التركيز وتقوية الذاكرة بشكل جيد، ويعد دهان اللون الأصفر الباهت أكثر بهجة ومرحًا بالنسبة لدرجاته.

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الأخضر

يطلق على اللون الأخضر اللون الطازج، فهو يرتبط بالخصوبة، يعمل كمضاد فعال للإجهاد اليومي، يفضل استعماله في الحمام والشرفات والمطابخ.

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الأرجواني

ينتج اللون الأرجواني عن مزج اللون الأحمر الناري والأزرق الهادئ، ويعطي روحًا وسلاما لمنزلك، في الأغلب يستخدم لدهان غرف نوم البالغين أو لأخشابها.

الأبيض

من المعروف أن اللون الأبيض مزيج من كل الألوان، فاستخدامه للدهان في منزلك يرمز إلى الحياد والنقاء، كما إنه يعمل على إبراز الألوان الأخرى داخل منزلك.

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الرمادي

يضيف استخدام اللون الرمادي كدهان لمنزلك لمسة أنيقة له، وذلك للونه الهادئ الذي يمزج بين اللونين الأبيض النقي والأسود الفخم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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