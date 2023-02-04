قواعد من الإتيكيت عليكِ اتباعها بحرف الـ«س».. اعرفي آداب السيارة والسينما

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم كثيرة، وهذه يجب أن تراعيها كل فتاة أو سيدة، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمات به.

لذلك سنعرض لكم من خلال «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف السين

ستائر ‏

‏- من الإتيكيت عندما تضاء الغرف اسدلي الستائر حتى لو كانت خفيفة، لأن هذا يضفي جوًا من البهجة والأمان على الغرفة. ‏

‏سر

‏- ‏إذا ساقت لكِ الصدف الوقوف على بعض أسرار لصديقاتك أو جيرانك فاحتفظي بها، فمن الإتيكيت أن تعتبريها أمانة لديكِ ولا تذيعيها لأقرب المقربين، فكل سر خرج من بين اثنتين شاع والمقصود هنا الشفتين فما بالنا بالأشخاص، وأنت بهذا تكسبين ثقة الناس وتحتفظين بمودتهم.

سكوت

‏- ‏تحدث حتى أعرفك مقولة شائعة فإذا كنتِ ممن يؤثرون الصمت والسكوت وتواجـدت في مجتمـع، فحاولـي أن تدربي نفسـك علـى طريقـة للخروج عن صمتك حتى لا تشعـري بالضيق، ولا يهابك الآخرون ويشعرون بالضجر منك.

سلام

‏- إذا ذهبت في زيارة، فالسلام يلقى أولًا على ربة المنزل ثم على الآخرين بحسب السن الأكبر أولًا، وتعقبهن الآنسات فالرجال، وإذا استقبلت ضيفا في بيتك فاستقبليه واقفة سواء أكان رجلا أم سيدة، وإذا كنت ضيفة وسلم عليك رجل فصافحيه.

سلم

‫ - إذا صعـدتِ سلمًا مع بعـض الأشخـاص، اتركي الجانـب الـذي بـه مسند السلم للأشخاص الأكبر سنًا والأضعف بنية.

‫ ‏- لا تتقدمي الرجل في صعود ونزول السلالم فهذا يجب عليه. ‏

سيارة

- إذا كنتِ في سيارة عامة، أو في سيارة خاصة مع آخرين فلا تفتحي نافذتها قبل استئذان من معك فقد يؤذى تيار الهواء غيرك.

‏- ‏إذا كنتِ تقودين سيارتك الخاصة ومعك ضيوف فلا تحاولي إظهار مهارتك في القيادة فتسرعين أكثر مما يجب مثلًا، لأن هذا قد يسبب الخوف والقلق لمن معك.

- ‏عند ركوب السيارة تظهر مشكلة التنورة أو الفستان القصير أو الضيق وأفضل طريقة لركوب السيارة في تلك الحالة هي فتح باب السيارة ثم الجلوس على الكرسي، والرجلان بالخارج وبحركة واحدة والرجلان مضمومتان جيدا تدخليهما من الباب بطريقة رشيقة ليستقرا مكانهما.

سيرة

- الخوض في سيرة الناس سهل ومحبـب للبعـض، فـإن خطــر لك هـذا، فلا تتناولي إظهار الجانب الشيء أو عيوبهم.

- إذا سمعتِ غيرك يخوض في سيرة الناس بحديث سوء فلا تشجعيه على ذلك، وحاولى بلباقة أن تغيري مجرى الحديث.

‏ سينما

‏‏- من الإتيكيت إذا دخلت السينما بعد بدء العرض، فسيري إلى مكانك مسرعة باذلة كل جهد في ألا يحجب جسمك مناظر الشاشة عن المتفرجيـن إلا للحظة عابرة.

- اعتذري لكل من تمرين أمامهم برقة وذوق وبصوت منخفض. ‏ ‫

‏- عندما تجلسين لا تميلي على أذن جارتك أو زوجـك حتـى لا تحجبي الرؤية عمن خلفك وكفي عن الحديث.