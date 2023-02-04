سميرة سعيد تُفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية في السعودية

شاركت الفنانة سميرة سعيد إطلالتها الخاصة التي حضرت بها في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع حضورها احتفالية تكريم صوت الأرض طلال مداح.

إطلالة سميرة سعيد

وظهرت سعيد في الصورة مرتدية فستاناً أحمر واسع مكشوف الأكتاف بشكل بسيط مع تسريحة شعر كيرلي، أما من الناحية الجمالية اعتمدت سميرة سعيد على المكياج الثقيل الذي يبرز ملامح الوجه.

سميرة سعيد تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية

وكان فستان سميرة سعيد من تصميم دار الأزياء العالمية لابورجوازي، والذي كان تصميمه الأصلي ذات فتحات عند الأقدام لكن يبدو أن سعيد رأت أنها لن تكون مناسبة لحفل في المملكة العربية السعودية لذا قررت أن تظهر بشكل أكثر احتشاما.

وجذبت إطلالة الديفا أنظار جمهورها لا سيما وأنها بدت رشيقة.

وشاركت سميرة سعيد في حفل الرياض ضمن 40 مطرباً آخر حضروا لتكريم صوت الأرض المطرب الخليجي الراحل طلال مداح، وكان الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه في المملكة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

سميرة سعيد في ليلة صوت الأرض

وشاركت سميرة صورة من الملصق الدعائي للحفل على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت عليه قائلة: " شرف كبير لكل الفنانين المشاركة في حفل عملاق من العمالقة الكبار... تكريم طلال مداح هو تكريم للفن العربي... انتظرونا غداً".

كذلك كتبت تغريدة على حسابها الشخصي بموقع تويتر أعربت فيه عن سعادتها بمشاركة كبار نجوم الوطن العربي في حفل واحد حيث قالت:" شرف كبير لكل الفنانين المشاركة في حفل عملاق من العمالقة الكبار،من بينهم محمد عبده، ماجد المهندس، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، وليد توفيق، صابر الرباعي، أحلام، أصالة، بلقيس، أنغام، ونوال الكويتية، تكريم طلال مداح يعتبر تكريماً للفن العربي، انتظروا حفلاً ضخم الليلة".

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