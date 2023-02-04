12 طريقة لكسب المال من المنزل.. «بيعي أون لاين وجالسي الأطفال»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الكثير من النساء عن طرق تساعدهن لتحسين دخلهن، ويردن أن يقضين معظم أوقاتهن في المنزل في شيءِ مفيدِ، من خلال وظائف تعينهم على تكاليف المعيشة اليومية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» وظائف تساعد على زيادة الدخل الشهري من البيت، حسب موقع «Career Guide» الخاص بالأعمال.

وظائف لتوفير الدخل

- مجالسة الأطفال في منزلك تكسبك أموالاً إضافية.

- عمل مشروع أون لاين ببيع الحلوى أو أية نوع من الطعام.

- التسويق بالعمولة من خلال كسب عمولة بصفتك جهة تسويق تابعة لإحدى الشركات من خلال الترويج لمنتجات الشركة وخدماتها.

- إذا كنتِ موهوبة فنيًا ففكري في إنشاء موقع لبيع فنك عبر الإنترنت، وهو ما يصممه مصممو الجرافيك من خلال رسومات مرئية مثل شعارات مواقع الويب والكتب والوسائط الأخرى.

- إذا تحبين القراءة أو الكتابة كوني مؤلفة أو محررة أو حتى شاركي اقتباساتك وأنشأي صفحة إليكِ على مواقع التواصل الاجتماعي.

- كاتبة إدخال البيانات وتحديثها في قاعدة بيانات العميل.

- توظف العديد من خدمات العمل المستقل عبر الإنترنت العديد من العاملين لحسابهم الخاص لتلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك مصممي الشعارات وكتاب السيرة الذاتية.

- كوني إحدى المستشارين في مجالك بإنشاء صفحة للرد على استفسارات المجال التي تتخصصين به.

- كوني مدرسًا عبر الإنترنت لمساعدة لطلاب في مختلف المستويات الصفية، مما يساعدهم على إنهاء واجباتهم المدرسية أو الدراسة للامتحانات القادمة.

- غالبًا ما يحتاج الأفراد والشركات إلى مساعدين افتراضيين يمكنهم إكمال مهام العمل البسيطة عبر الإنترنت عن بُعد، وتشمل واجباتهم الأكثر شيوعًا الرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وإجراء ترتيبات السفر وتنظيم تقويم العميل وجدولة المواعيد أو الاجتماعات.

وظائف شركة الاتصالات الدولية

- بحسب شركة الاتصالات الدولية «TollFreeForwarding»، كشفت مجموعة وظائف جديدة عبر الإنترنت، وهي كالتالي:

- إنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تحويل الصوت أو الفيديو، إلى نص مكتوب بطريقة سهلة.