إيهاب معوض يدعم المرأة في معرض الكتاب بـ«كتالوج الست أمينة»: «مش نكدية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من «كتالوج سي السيد» لـ «كتالوج الست أمينة» بات الكاتب الساخر، واستشاري العلاقات الأسرية إيهاب معوض ينتقل بين فِكر آدم ومشاعر حواء، يحاول رصد المفاهيم بعيدًا عن النصائح الاعتيادية، والتدقيق في مشكلاتهما بعيدًا عن السماع من طرف أو جهة واحدة، في محاولات منه لتقريب المسافات بين الرجل والمرأة، لحقن المشكلات وتخطي العقبات.

«كتالوج الست أمينة».. لا يخاطب إلا الرجال

يؤكد الكاتب إيهاب معوض، إنه حاول في كتابه «كتالوج الست أمينة» المعروض بمعرض الكتاب، مخاطبة الرجال لفِهم مشاعر وأفكار المرأة: «للأسف السيدات والرجال بقى فيه جزء بينهم مش مفهوم كنا الأول نقول ليهم اتعلموا تفهموا سيكولوجية الراجل، لكن مع الوقت هي كمان محتاجة اللي يفهم طريقة تفكيرها، وللأسف زادت حالات الطلاق والانفصال والخرس الزوجي، علشان كده كان لازم النهاردة أدق جرس الإنذار ده، وأخاطب الراجل لأول مرة بصفته وشخصه، وأطالبه يلحق المركب اللي بتغرق ومنظومة الأسرة اللي بتنهار، وياخد دوره كقائد للسفينة».

متابع خلال حديثه لـ «هُن»: «في كتالوج ست أمينة بسهل على الراجل كل مفاتيحها وأسرارها علشان يعرف يكسبها بسهولة وينقذ منظومة الأسرة»

كتالوج سي السيد كان البداية

يوضح الكاتب إنه أطلق منذ عامين كتابه «كتالوج سي السيد» الذي خاطب به النساء، لفهم مفاتيح الرجل والتعامل معه: «كان لازم السنة دي يكون الجزء التاني نناشد الطرف الآخر».

بتكلم عن النكد والرغي والشوبينج

وأوضح الكاتب أنه ضد المفاهيم المتداولة والتي تصف بعض السيدات بالـ «نكد» قائلا إنها غير صحيحة: «لو هي نكدت عليك لازم تعرف الدوافع والأسباب، لو هي عندها مشكلة لازم تعرف أصولها إيه، لازم تفهمها، أول فصل في الكتاب عن ليه الست نكدية، وإيه مبرراتها، وبتكلم عن سواقة الستات، وعلاقتهم بالشوبينج والرغي، لكن بناقش الجزء النفسي منهم وعنهم»

وتابع: «السيدات أنواع كتيرة، أبرزهم اللى بتحركه تجربة شخصية، بعد الطلاق أو الانفصال، لما بتقرر تصنع ذاتها وتنجح في حياتها وتبقى منبر الكل يستفاد منها، تطالب بكرامتها و كيانها».

تصدر مبيعات الدار في الأسبوع الأول

وأوضح إيهاب معوض إن «كتالوج الست أمينة» تصدر مبيعات الدار في الأسبوع الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمقام بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمستمر حتى 6 فبراير المقبل: «اتطلب منه 5 طبعات وده شيء مُبشر جدًا».