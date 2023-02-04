الامارات | «إكسبوجر 2023».. رحلة مدهشة إلى عوالم الأفلام الوثائقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» قائمة الأفلام القصيرة التي سيعرضها في دورة العام الجاري في الفترة من 9-15 فبراير بـ«مركز إكسبو الشارقة»، ليصحب الجمهور في رحلة إلى عوالم مدهشة وثقتها عدسات نخبة من أفضل صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، للتعرف إلى مجموعة متنوّعة من القصص البصرية التعليمية والترفيهية الملهمة.

وتجد هذه الأفلام القصيرة اهتماماً واسعاً لدى طيف متنوع من الجمهور من الشغوفين بالقضايا الاجتماعية والبيئية وتوثيق الحياة البرية، إضافة إلى المشاركين بالمهرجان من مصورين ومخرجين سينمائيين وصناع أفلام، في احتفالية فنية تضفي تجربة فريدة خلال فعالياته وإتاحة الفرصة لفتح حوار فكري وفني.

وتعرض هذه الأفلام يوم الإثنين 13 فبراير الجاري، ضمن باقة من الأفلام المرشحة للفوز بـ«جوائز اكسبوجر 2023» التي ستعرض طوال أيام المهرجان.

وتضم قائمة العروض السينمائية أفلاماً قصيرة تستكشف أفكاراً وموضوعات متنوّعة، منها فيلم «السن الذهبي» للمخرج علي رضا كاظميبور، الذي يسرد قصة لاجئ أفغاني في كندا يسعى للحصول على مساعدة من طبيب أسنان سابق، وفيلم «تجمّع الفيلة العظيم في آسيا» للمصور والمنتج ديلوم آلاجياوانا، الذي يحتفي بالحياة البرية وجهود الحفاظ على الفيلة الآسيوية من خطر الانقراض، في حين تستكشف المخرجة سيمون كيزيل العلاقة بين الرأسمالية والبيئة في فيلمها «العمل الجيد: الانتقال إلى مرحلة ما بعد حماية البيئة»، فيما يروي فيلم «كيفسان» للمخرج أكبر شاهبازي، قصة رحمان مارد، المصاب بالشلل الذي يدفعه لليأس.

ويكشف فيلم «عيون الأورانغتان» للمخرج آرون جيكوسكي، الجانب المظلم من صناعة سياحة الحياة البرية، كما يصحب فيلم «أوبسكيورا» للمخرج إيان روتر، عشاق فن التصوير في رحلة بصرية تستعرض جمال تقنية كولوديون اللوح الرطب التي تستخدم المواد الكيميائية في التصوير، أما فيلم «العنصر البشري» للمخرج والمصور جيمس بالوغ، فيمزج الفنون والعلوم لتسليط الضوء على تداعيات التغير المناخي وآثارها على البشر وكوكب الأرض، وفيما يروي فيلم «الملاك الحارس لغواتيمالا» للمصور والمخرج جيلز كلارك، قصة حياة الدكتور خوخيه تشي، الطبيب وجراح القلب الذي يعمل مع طواقم الإسعاف في الشوارع العنيفة لمدينة غواتيمالا، وفيلم «تورسيدل: فيديو آرت ناو»، الذي يضم مجموعة مختارة من أفلام خريجي كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة من عام 2019 حتى عام 2022.

ويعرض المهرجان يوم الثلاثاء 14 فبراير، فيلم «25 هيرتز» للمخرج بينو ساراديزيتش، الذي يستعرض أفضل ستة أفلام صورها المخرج بتقنية الفاصل الزمني «تايم لابس»، موفراً للجمهور فرصة التعرف إلى جماليات المدن في عالمنا الحديث.