علامات يجب الحذر منها تدل على الإصابة بالسرطان.. أبرزها «الألم بدون سبب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يوافق غدا 4 فبراير، اليوم العالمي للسرطان، إذ أنه حدث سنوي بادر به الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمكافحة وباء السرطان العالمي، وحتى يتم الوقاية من الإصابة بالمرض الخبيث، إذ إنه يصيب أجزاء مختلفة من الجسم، ونقدم لكم من خلال «هن» علامات يجب الحذر منها والكشف مبكرًا بعد الشعور بها لإبعاد خطر الإصابة.

دراسة تكشف علامات للسرطان

وفي دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها في صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، وُجد أن الألم المستمر في الحوض أو الظهر عند النساء يكون علامة على مرض السرطان، لذلك يجب تشخيصه والذهاب إلى الطبيب للكشف مبكرًا لأنه إذا تفاقم الشعور بالألم، من الممكن أن يكون مرض السرطان، وعند الكشف المبكر يكون العلاج أكثر نجاحًا.

وحسب شركة «Daye» للتطوير والأبحاث في مجال صحة المرأة، إن سرطان عنق الرحم، هو نوع من السرطان يتطور في عنق الرحم لدى المرأة، وفي أغلب الوقت لا ينتج عنه في مراحله المبكرة أي علامات أو أعراض، وهذا هو السبب الرئيسي في أن يجب فحص عنق الرحم بانتظام.

تعليق طبيب على الدراسة

قال الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، لـ«هُن»، إن هناك أسبابا كثيرة تجعل المرأة تشعر بألم في الحوض أو الظهر لا علاقة لها بسرطان عنق الرحم، ومع ذلك عند الشعور بالمعاناة والألم أسفل الظهر أو ألم مستمر في العظام بشكل مستمر، يجب استشارة الطبيب، مضيفا: هناك أعراض أخرى يجب توخي الحذر منها والكشف المبكر، وهي كالتالي:

- فقدان الشهية.

- الإمساك الشديد.

- سلس البول.

- وجود كتلة أو منطقة معينة بها تغيير في الجلد.

- وجود تغيرات شديدة في الوزن.

- عسر الهضم المستمر.

- الألم المستمر مجهول السبب.

- ألآم شديدة في المفاصل والعضلات.