رحلات لأطفال قرى «حياة كريمة» إلى معرض الكتاب.. أنشطة وورش توعية «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رحلات على مدار الأيام الماضية للأطفال من القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان ورفع الوعي المعرفي والثقافي لديه.

وتضمن برنامج الزيارة المخصص لهم، عددا من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث عقدت مجموعة من الورش المتنوعة للطفل منها ورشة حكي للأطفال داخل جناح المؤسسة بالمعرض، عن كيفية استغلال إجازة نصف العام في عمل أشياء مفيدة إلى جانب ورشة رسم على الوجه، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في رفع وعيهم لمواجهة ظاهرة التنمر وقضية الاحتباس الحراري وغيرها من الموضوعات.

إصدارات متخصصة للطفل

وفي نهاية الجولة قامت المؤسسة بإهداء الأطفال حقيبة تحتوي على عدد من الإصدارات المتخصصة للطفل، وأبدى الأطفال سعادتهم البالغة بهذه الزيارة والتجربة الفرية بالمعرض، مؤكدين رغبتهم في تجربة هذه الزيارة مرات أخرى سواء في هذه الدورة أو في الدورات القادمة من المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام.