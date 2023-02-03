الامارات | اتهام مكسيكي بطبخ حيوانات نادرة في حديقة عامة يديرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات المكسيكية إن مديرًا سابقًا لحدائق الحيوان في المكسيك قتل وطبخ أربعة من الماعز القزم النادرة في حديقة الحيوان وقدمها كوجبة عشاء في حفل رأس السنة الماضي.

وقال المسؤولون وفقا لمحطة "سكاي نيوز" إن تحقيقًا وجد أن حيوانات في مجموعة حديقة الحيوان المحلية في مدينة تشيلبانسينجو الجنوبية يُزعم اختفت وغالبا تم أكلها بموجب أوامر من خوسيه روبن نافا.

لكن الاتهام الأكثر إثارة للصدمة صدر عن مدير الحياة البرية في وزارة البيئة بالولاية ، فرناندو رويز جوتيري والذي قال إن أربعة من ذكور الماعز القزم النادرة في حديقة الحيوان قتلت وطهيت في مأدبة نهاية العام.

وقال جوتيري: "ذُبحت هذه الحيوانات الأربعة وطهيت في حديقة الحيوان، وقدمت كغذاء في حفل نهاية العام." وأضاف "هذا يعرض صحة الناس الذين أكلوها للخطر لأن هذه الحيوانات لم تكن صالحة للاستهلاك البشري".

كما أضافت وزارة البيئة بالولاية للتهم مقايضة حمار وحشي من الحديقة بأدوات حرفية، إضافة لعمليات تبادل لغزلان وماشية مع أفراد بشكل غير قانوني.



ولم يتضح ما إذا كان المدير السابق قد وجهت إليه اتهامات رسمية في القضية أو ما إذا كان لديه محام.

تم استبدال نافا بمنصب مدير حديقة الحيوان في 12 يناير بعد وفاة أحد الغزلان هناك، ويُزعم أيضًا أنه استبدل حمار وحشي من حديقة الحيوان لبعض الأدوات اللازمة لإصلاح الأشياء حول الموقع، لكن الفحص لم يحدد موقع أي من هذه الأدوات في المنشأة.

لطالما واجهت المكسيك مشكلة مع المواطنين العاديين الذين يكتسبون بشكل غير قانوني من خلال تداول الحيوانات الغريبة، ولسنوات، عُرف تجار المخدرات في المكسيك ببناء حدائق خاصة للأسود والنمور والحيوانات البرية الأخرى والتي كانت في بعض الأحيان تهرب وتزرع الذعر بين السكان المقيمين.