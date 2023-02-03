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الصور الأولى من حفل زفاف المصور حسام أنتيكا بعد خطوبة 20 يوما

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل زفاف المصور أنتيكا

يحتفل المصور حسام أنتيكا، بحفل زفافه اليوم، على صديقته المقربة البلوجر يارا بهنساوي، وذلك في إحدى الفنادق الكُبرى بالقاهرة، بحضور العديد من الفنانين الشباب والبلوجر المشاهير وصُناع المحتوى. 

الصور الأولى من حفل زفاف المصور أنتيكا

ونشر حسام أنتيكا، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، الصور الأولى من حفل الزفاف رفقة يارا بهنساوي، مدونًا: «لا أصدق أننا فعلنا ذلك».

وظهر «أنتيكا» ببدلة مختلفة عن الإطلالات التقليدية والمعهودة، مرتدي بدلة كاروهات باللون الكُحلي، كما ظهرت العروس بفستان بسيط باللون الأبيض، غير منفوش «تايبست» جاء بدون أكمام، مع قفازات من الجوبير، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة أظهرت ملامح وجهها، ومكياج تُرابي بأنامل خبيرة التجميل وديان محي.  

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زفاف عقب الخطوبة بـ21 يوما فقط 

يذكر أن الثنائي احتفلا بخطبتهما في 13 يناير الماضي، منذ 21 يومًا، إذ نشر المصور حسام أنتيكا تفاصيل الخطبة عبر حساباته على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«إنستجرام» والتي جاءت على طريقة proposal، بعدما أقنعها بالذهاب للخضوع لجلسة تصوير، في فلوكة في النيل، إلى أن قام بمفاجئتها بالدبلة، لتدخل الأخيرة في مشاعر متخبطة، بين الضحك والصدمة، معربة عن شدة سعادتها. 

من هي زوجة أنتيكا؟

- اسمها يارا بهنساوي.

- صانعة محتوى حول الموضة والجمال، خاصة الشعر والعناية بالبشرة. 

- لديها ما يقرب من نصف مليون متابع على «إنستجرام». 

- تلفت الأنظار عادًة بظهورها المختلف بقصات شعر وألوان جريئة وغير معتادة. 

- جمعتها علاقة صداقة قوية بأنتيكا، زادت من حولهما الشائعات قبل أن يعلنا خطبتهما. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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