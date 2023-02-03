«الطفولة والأمومة» ينظم ورشتي عمل غدا في معرض الكتاب.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، غداً، ورشتي عمل للأطفال المترددين على المعرض وبمشاركة سفراء المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دويّ» بمنشية ناصر، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتأتي الورشة الأولى هي «دوائر الحكي دويّ» والتي ينظمها المجلس للأطفال المترددين على المعرض وبمشاركة الأطفال سفراء المبادرة بمنشة ناصر، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دويّ».

بينما تأتي الورشة الثانية تحت عنوان «اعرف حقك» وسينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع بلان انترناشيونال.

ومن المقرر انعقاد الورشتين في تمام الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة غداً السبت 4 فبراير بقاعة 5 المخصصة للطفل، أمام جناح المجلس بالمعرض، وسيتخلل الورشتين بعض الألعاب الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين والألعاب الحقوقية كلعبة «اعرف حقك» من خلال استخدام السلم والتعبان.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 لعام 2023، والذي يقام هذا العام تحت شعار «معا نقرأ نفكر نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير.