الامارات | سمكة زينة تورط صاحبها وتكشف معلومات بطاقته الإئتمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنشأ مستخدم «يوتيوبر» ياباني حسابا مخصصًا لأسماكه الأليفة يسمح لها بلعب بوكيمون على جهاز Nintendo Switch الخاص به، ولكنه تفاجأ بإنفاق سمكته المال على اللعبة في متجر الكتروني مخصص للعبة، كما كشفت السمكة عن معلومات بطاقة الائتمان الخاصة به خلال بث مباشر للعبة.

ووفقا لوكالة «يو بي أي» يدير اليوتيوبر موتيكيمارو المعروف أيضا باسم موريس، قناة على موقع مشاركة الفيديو حيث تلعب أسماك حوضه لعبة بوكيمون من خلال السباحة في مناطق مختلفة من حوضها، والذي تم تجهيزه بأجهزة استشعار تحاكي الضغط على الأزرار على جهاز نينتندو سويتش.

كما قام موريس بإعداد نظام البث المباشر للأسماك التي تلعب دور Pokémon Violet، وهو أحدث إدخال في السلسلة، ولكن عطلًا أثناء اللعب أدى إلى عودة Nintendo Switch إلى شاشتها الرئيسية، وهنا حدث الخلل حين تسببت حركات السمكة في فتح متجر Nintendo eShop وإنفاق المال من أموال مالكه لشراء النقاط، وكشفت السمكة أيضًا عن معلومات بطاقة ائتمان موريس الخاصة في البث المباشر.

وتمكنت السمكة أيضًا من تنزيل تطبيق للعب ألعاب Nintendo 64، وصرفت عملة المكافأة على صورة رمزية جديدة، كما طلبت رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني من PayPal وغيرت اسم حساب موريس من «موتيكيمارو» إلى «رواواواوا» وأخيرا تمكنت الأسماك من إيقاف تشغيل وحدة التحكم في اللعبة قبل أن يكتشف موريس ما كان يحدث في البث المباشر.

وقال موريس إنه تواصل مع نينتندو لشرح الحادث غير العادي وأن الشركة ردت الأموال التي أنفقتها الأسماك.