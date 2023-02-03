الملكة رانيا بإطلالات كلاسيكية راقية في جولتها بواشنطن

إطلالات جديدة تألقت بها الملكة الأردنية رانيا بأناقة تامة مع بداية شهر فبراير 2023 حيث شاركت زوجها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، جولته في واشنطن، الى جانب ابنهما الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والتقى الثلاثي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وشاركوا ايضا في لقاءات أخرى. واختارت الملكة رانيا بهذه الجولة إطلالات بطابع كلاسيكي راقي كما عودتنا في لقاءاتها الرسمية السابقة، فدعونا نلقي نظرة على تفاصيل أزيائها.

الملكة رانيا متألقة ببدلة بنيّة مونوكروم كلاسيكية

الملكة الأردنية رانيا تألقت بأناقة في أولى اطلالاتها في واشنطن برفقة زوجها ونجلها البكر، فنشرت مجموعة صور لها على انستغرام ظهرت فيها مرتدية بدلة بنيّة اللون بدرجة فاتحة "بصليّة"، وبقصّة كلاسيكية من توقيع غابرييلا هيرست " Gabriela Hearst".

إطلالة الملكة رانيا ببدلة بنيّة مونوكروم كلاسيكية

اتسم تصميم البدلة بقطعتين، القميص الكلاسيكي بالأكمام الطويلة وبالأزرار المخفية تحت ثنية القماش بشكل طولي، وتركت الملكة رانيا الياقة مفتوحة قليلاً عند منطقة العنق، ونسقت القميص مع سروال عالي الخصر بنفس القماش الساتاني البني، بتصميم كلاسيكي ايضا مع الأرجل الواسعة.

إطلالة الملكة رانيا ببدلة بنيّة مونوكروم كلاسيكية

تميز هذه التصميم بالكلاسيكية والنعومة حيث لائم جدا المناسبة التي حضرتها الملكة رانيا، كما ناسب قوامها الرشيق والطويل، خاصة مع اختيار اللمسة المونوكروم التي تضفي المزيد من الطول على القوام بدون ان تشتت الانتباه نحو تفاصيل أخرى. كذلك فإن لون البدلة جاء متناغماً مع الأجواء الشتوية التي تتطلب ألوان دافئة وترابية.

إطلالة الملكة رانيا ببدلة بنيّة مونوكروم كلاسيكية

صورة من وكالة AFP

مع هذه الإطلالة، نسقت الملكة رانيا تسريحة شعر ويفي بالخصلات المنسدلة باللون الأومبريه المتداخل بين البني والعسلي، واعتمدت المكياج الترابي الناعم، والاظافر بمظهر النيود الكريمي، وبدت بغاية الجمال والأناقة.

إطلالة الملكة رانيا بتايير كلاسيكي أنيق

في ظهورها الثاني في واشنطن، اتجهت الملكة الأردنية رانيا نحو التايير بطابع كلاسيكي ايضاً وبألوان مشرقة. تألفت اطلالتها من تنورة ميدي زرقاء اللون مع نقشة الكارو الذهبية، حيث تعد هذه النقشة من أساسيات القطع الشتوية التي لا تبطل موضتها مع مرور الزمن. التنورة جاءت بخصر عال وبحزام في الوسط مزينا بالأزرار السوداء، حدد خصر الملكة بشكل أنيق.

إطلالة الملكة رانيا بتايير كلاسيكي أنيق

نسقت مع التنورة قميصاً ناعما باللون الأبيض بقصّة كلاسيكية من ناحية الأكمام والأزرار والياقة، وما كان لافتا فيه بعض الزخرفات التي جاءت على نهاية الأكمام بشكل تطريزات مفرغة، ما منح القميص اللمسة العصرية المبتكرة.

اكتفت الملكة رانيا مع هذه الإطلالة بأقراط طويلة في أذنيها، وحملت حقيبة يد فخمة باللون الذهبي المشتق من خطوط الكارو في تنورتها، وانتعلت في قدميها حذاءً مغلقاً بني اللون بكعب رفيع، لتبدو طلتها متكاملة من حيث الستايل الكلاسيكي والألوان المتناسقة بدون أي ثغرات.

مع هذا اللوك، اختارت تسريحة شعرها المفضلة بالخصلات الويفي المنسدلة، والمكياج الترابي الذي يرتكز على العيون المرسومة بالظلال والماسكارا السوداء الداكنة.

إطلالة الملكة رانيا بتايير كلاسيكي أنيق

خيارات الملكة رانيا بالبدلة البنية او التايير الابيض والأزرق، تناسب سيدات الأعمال اللواتي يرغبن بإطلالة رسمية كلاسيكية وبألوان راقية بعيدا عن التصاميم المعقدة او زحمة الألوان المزعجة، وقد عودتنا دائما الملكة رانيا على اختيار اجمل الأزياء بالتصاميم الراقية والبسيطة في اللقاءات الرسمية والتي تعكس مدى ذوقها الرفيع في اختيار الأزياء المناسبة لكل مناسبة تحضرها.



الملكة رانيا بفستان أزرق كلاسيكي ميدي

خلال لقائها مع السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، اختارت الملكة الأردنية رانيا فستانا أنيقاً باللون الأرزق بتصميم كلاسيكي ايضا. تميز الفستان بطوله الذي يصل الى تحت الركبة، مع اللمسة الملفتة عند الخصر حيث جاء مزموماً بثنيات لينسدل منه على طرف الخصر شالاً طويلا بثنيات طولية أنيقة.

الملكة رانيا بفستان أزرق كلاسيكي ميدي

نسقت معه الملكة رانيا، حقيبة يد فخمة باللون الرمادي الهادئ، وانتعلت في قدميها حذاءً مغلقاً باللون الأزرق من نفس درجة لون الفستان، فجاء تنسيقها متناغما مع اطلالة فستانها الأنيق.

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