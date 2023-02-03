فعاليات «قصور الثقافة» بمعرض الكتاب.. مبادرة لتعليم الأطفال طرق استغلال الإجازة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، تتوالى المبادرات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، للأطفال لجعلهم عضوا مُشاركا في حدث مهم مثل المعرض والحصول على أقصى استفادة، وقدمت في إطار ذلك مبادرة لكيفية استغلال الإجازة ضمن الأنشطة، وذلك بمناسبة إجازة نصف العام، وكانت بجناح «حياة كريمة» بالمعرض.

نصائح للاستمتاع بالإجازة

قالت رغدة أحمد، أحد منظمي المبادرة، أن هذه الورشة تأتي ضمن تعليم الأطفال أن الإجازة لابد أن يتم الاستمتاع فيها، ولكن أيضًا الاستفادة منها، وكانت النصائح كالتالي:

- القراءة لقصص مفيدة في المجالات التي يحبها الطفل.

- الحصول على وقت يتم فيها ممارسة الرياضة.

- الرسم إذ أنه ينمي خيالات الطفل وذكائه.

- تعلم أمور جديدة يقضي فيها وقته مثل تعليم ركوب الدراجات.

- زيارة المكتبات والمتاحف المصرية تقوم بأنشطة خلال إجازة منتصف العام.

- تفريغ الكثير من شحنات وطاقات الأطفال عن طريق الزيارات العائلية واللعب مع أقاربهم.

- ممارسة الأنشطة مع طفلك من الخيارات المهمة، فالاندماج معه في تمثيل بعض القصص يعلمهم الابتكار والتواصل.

- تعليمه الأشغال اليدوية واستخدام الطفل ليديه في عمل بعض الحلي والأشياء التي يحبها يكون مفيدًا جدًا.

- الحصول على أقصى استفادة من معرض الكتاب حتى يومه الأخير.

- إلقاء نظرة سريعة على منهج الفصل الدراسي الثاني حتى تتكون فكرة عامة على ما سوف يدرسه.

ورشة حكي للأطفال

كما تمت ورشة حكي للأطفال داخل جناح المؤسسة بالمعرض، وتضمنت نصائح عن كيفية استغلال إجازة نصف العام في عمل أشياء مفيدة مثل:

- الذهاب إلى المكتبة.

- قراءة القصص والرسم.

- عدم الجلوس فترة طويلة أمام شاشة التلفزيون أو الموبايل.

- ضرورة ممارسة الرياضة.