زفاف جديد لأصالة وزوجها في برنامج «سعودي أيدول».. فستان أبيض وعباءة عراقية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت أصالة الجدل بعد ظهورها بفستان أبيض، واعتقد البعض أنها تزوجت مجددا، ولكن الصورة كانت من كواليس تصوير برنامج «سعودي أيدول»، إذ نشرت الفنانة السورية صورا لها تجمعها بزوجها الملحن العراقي فائق حسن بنفس الإطلالة، التي ظهرت من حفل زفافها 2021.

وكانت أصالة تزوجت للمرة الرابعة من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وأعلنت ذلك عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2021، إذ أطلت بصورة برفقة زوجها بفستان زفاف بسيط.

وعلقت أصالة على الصورة حينها، بقولها: «من وقت ما عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام، وكثير من الثقة، كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنية على صداقتنا المتينه وحب صادق، وأدعو الله أن أكون دائمًا مصدر سعادة وطمأنينه للغالي الحبيب والصديق زوجي فائق حسن».

حفل زفاف بعد الزواج

وفي فيديو جديد اليوم، ظهرت أصالة هي وزوجها فائق حسن، بعد عام ونصف العام على زواجهما، ترتدي فستانا أبيض وهو بالعباءة السعودية، خلال برنامج «سعودي أيدول»، وعلقت عبر حساباتها على السوشيال ميديا قائلة: «حلقة اليوم كان فيها إبداع من بعض الموهوبين، وسلطنة ليوم السلطنة، كانت حلوة وممتعة وناعمة، كل يوم أتحول لنسيج معجبة بهذا البرنامج، ولم أر له مثيل».

شهادة محبة من أصالة لزوجها

واعتبر بعض المعلقين ظهور أصالة وزوجها بنفس إطلالة زواجهما، بمثابة تجديد لعلاقة الحب والود التي تربطهما، فيما وصف البعض الآخر الإطلالة بأنها إعلان زواج جديد يدل ما تكنه الفنانة لزوجها من محبة.