أخصائية نفسية تقدم روشتة التعامل الأمثل مع الأبناء حال الرسوب في الامتحانات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الأمهات ينتابها حالة من الحزن والغضب بسبب رسوب أحد الأبناء، تصل في بعض الاحيان إلى مرحلة العقاب والوعيد والحرمان من المتطلبات.

ومع اقتراب موعد نتائج المراحل الدراسية المختلفة، أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن الأسلوب الحاد في التعامل مع الرسوب غير صحيح، خصوصا أنه في الواقع لا يوجد رسوب ونجاح بالمعنى الحرفي في الفصل الدراسي الأول، إذ يتم حساب النجاح والرسوب بناء على مجموع الفصلين.

نصائح للتعامل مع الرسوب في الامتحانات

وأكملت الحزاوي، في بيان، اليوم، أنه يجب التعامل برد فعل عقلاني وهدوء ويجب أن يشعر الطفل بإنك تتقاسم معه الأزمة في الدراسة، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى لتخطي هذه العقبة هي الإصغاء الجيد ومساعدة الطفل في التعبير عن مشاعره بالتنفيس عنها.

وتابعت: يكون هذا الاستماع دون أي نقد أو لوم، ثم يتم بعد ذلك تحليل المسببات لتدارك الاسباب التي أدت للفشل بعد ذلك في الترم الثاني، ولعل الاعتراف بالإخفاق وعدم الإنكار أمر جيد.

وأضافت: يجب أيضا الحذر من الحماية الزائدة عند الفشل الدراسي، لأن ذلك ليس حبًا بل إيذاء للابن في المستقبل، لأنه سيتوقع عند كل أزمة أو فشل هناك من يسارع للتدليل والدفاع عنه، لذا فالتعامل يتطلب من أولياء الأمور يتطلب نوعا من الوسطية في رد الفعل.

أسباب الرسوب في المدرسة

وذكرت عددا من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الرسوب في نهاية المطاف، وهي:

- عدم مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم منذ بداية الترم، فيجب متابعة مستواهم مع المدرسين وكذلك درجاتهم في الامتحانات الشهرية.

- الأصدقاء يؤثرون أيضا فعند ملازمتهم للفاشلين، فإن الوضع لن يكون سوى التعرض للفشل.

- الإهمال في المذاكرة فلا يقوم بما هو مطلوب منه وهناك بعض الطلاب لديهم قناعة أن التعليم بلا قيمة ولا يستحق التعب، ولذلك يجب أن يقوم ولي الأمر بالحديث مع الأبناء على أهمية التعليم وقيمته وأن بالتعليم وحده يستطيع تحقيق مستقبل مضيء.

- فقدان التركيز في المذاكرة قد يكون بسبب مشاكل العائلة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك حل لهذه المشاكل، ويكون حل المشاكل بين الأب والأم بعيدا عن مسمع الأبناء.

واختتمت الحزاوي، أنه في حالة الرسوب يجب وضع خطة محددة الخطوات للترم الثاني واكتشاف طرق جديدة للمذاكرة تكون أكثر فاعلية، كأهمية اشتراك أكثر من حاسة في المذاكرة.

وأكملت: يتم ذلك عن طريق تدوين الملاحظات الخاصة بالدروس، وعمل ملخصات لكل درس فالكتابة تثبت المعلومة ويجب تنظيم الوقت بعمل جدول للمذاكرة، يتخلله أوقات للراحة وممارسة الهوايات المختلفة حتى لا يصاب الابن بالملل من المذاكرة ويفقد التركيز.