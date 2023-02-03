القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: انه شهر بطيء وغير واعد على الاطلاق في جزئه الاول، وهي فترة خالية من الطاقة كليًا، تتخلّلها فترات من الملل ان الجوّ الفلكي لا يبشّر بالنجاح التام، فالظروف تماطل وتعاكس،
الجو فاتر لا بل جامد كليًا، وهو لا يصلح لاتخاذ اي موقف حاسم تجاه اي موضوع، والا فإن النتائج تكون مخيبة.
عاطفياً: تستمر الايجابيات هذا الشهر وتقوى الروابط من خلال التواصل المميز والبنّاء مع الحبيب او الشريك. لكن تصرّفاتك الجارح بعض الاحيان تحت تأثير كوكب الزهرة المتنقل في برجك قد يعيد الامور الى التوتّر ولا سيما اذا كانت العلاقة متوتّرة.
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