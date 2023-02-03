مهنياً :يمكمك القول بأن ان انطلاقة العام تبدأ الآن، وهي استثنائية وواعدة جدًا. فمواقع الكواكب تناسبك تمامًا وترسل اجمل تأثيراتها لتنير دربك بالنجاح والربح. وبالتالي يكون شهر شباط مثمرًا وغنيًا على كل الصعد. انه شهر مناسب لتحديد الاهداف والاولويات، فأنت تبدو متحمّسًا للحياة ولخوض مجالات جديدة ولتحسين موقعك واحوالك.

عاطفياً : حان الوقت لتحديد ما تريد في العلاقة، ولاعتماد اسلوب افضل وأرقى يضمن حسن سير الامور. وجود الشمس في برجك يمكنني من القول ان الظروف السائدة حاليًا تكون استثنائية ومناسبة تمامًا لإعادة احياء العلاقات، ولتعزيز الروابط ولطيّ صفحة الماضي.