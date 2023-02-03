مهنياً: تستأنف نشاط الشهر الفائت وتضيف اليه نشاطات بنّاءة تعود عليك بالربح والمنفعة في الاسابيع القليلة المقبلة. السماء صافية تزودك فكراً مشرقاً وبنّاء. تسير قدمًا نحو تسجيل الاهداف، ولن يقف في دربك عائق مهم، فتتقدّم بثبات وجرأة تدفع المنافسين الى التراجع.

عاطفياً : المعنويات العالية هي الدافع الأكبر لديك لتخطّي كل العوائق اذا ظهرت، والتي على الارجح لن تظهر في الاسابيع الاولى من هذا الشهر. تتمتّع بثقة بالنفس، وبالقدرة على اتخاذ القرار المناسب.