تشعر ببعض الانقباض هذا الشهر بسبب مشاعر مكبوتة

مهنياً : تنجح في تحقيق آمال كثيرة وتنجز عملاً مهماً في الجزء الاول من الشهر، وقد تسعى لكسب قضية معيّنة، فادرس خطواتك جيداً وكن جريئاً في خطابك وكلامك. تكون الأيام الأولى من الشهر سريعة وناشطة، تقدّم لك مجالات متعددة لاختبار طاقتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الصعد.

عاطفياً: لا تجازف باستقرارك حتّى لو كلفك الأمر بعض التنازلات مع وجود الزهرة في معاكسة مع برجك من الحوت تشعر ببعض الانقباض في القسم الاول من الشهر بسبب مشاعر مكبوتة أو عدم القدرة على الاسترخاء.