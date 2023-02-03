القاهرة - لايف ستايل
مهنياً : تنجح في تحقيق آمال كثيرة وتنجز عملاً مهماً في الجزء الاول من الشهر، وقد تسعى لكسب قضية معيّنة، فادرس خطواتك جيداً وكن جريئاً في خطابك وكلامك. تكون الأيام الأولى من الشهر سريعة وناشطة، تقدّم لك مجالات متعددة لاختبار طاقتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الصعد.
عاطفياً: لا تجازف باستقرارك حتّى لو كلفك الأمر بعض التنازلات مع وجود الزهرة في معاكسة مع برجك من الحوت تشعر ببعض الانقباض في القسم الاول من الشهر بسبب مشاعر مكبوتة أو عدم القدرة على الاسترخاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تشعر ببعض الانقباض هذا الشهر بسبب مشاعر مكبوتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.