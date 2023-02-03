شهرًا مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا يجعل طباعك عدائية

مهنياً: يكون شهرًا مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا الامر الذي يجعل طباعك عدائية جدًا تنفّر كل من يحيط بك من زملاء ومسؤولين وحتى اطبّاء. كذلك تميل الى السخرية والمباهاة بالنفس، وقد تتعرّض بدورك لاستفزازات تثير نقمتك، وما عليك سوى التّحلي بالاعصاب الباردة والبال الطويل. لماذا اللعب بالنار وتحدّي القدر؟ ابقَ هادئًا واحفظ رأسك واعصابك.

عاطفياً: إنه شهر رومانسي بامتياز، ويجب الحرص على إبقاء باب الحوار مفتوحًا ولا سيما اذا كانت العلاقة متقلّبة وتحتاج الى المشورة والنصيحة. في جميع الاحوال، لا تتأخّر عن القيام بالمبادرة فظروفك وحظوظك ممتازة ولا سيما في الاسابيع الثلاثة الاولى.