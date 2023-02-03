القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: يكون شهرًا مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا الامر الذي يجعل طباعك عدائية جدًا تنفّر كل من يحيط بك من زملاء ومسؤولين وحتى اطبّاء. كذلك تميل الى السخرية والمباهاة بالنفس، وقد تتعرّض بدورك لاستفزازات تثير نقمتك، وما عليك سوى التّحلي بالاعصاب الباردة والبال الطويل. لماذا اللعب بالنار وتحدّي القدر؟ ابقَ هادئًا واحفظ رأسك واعصابك.
عاطفياً: إنه شهر رومانسي بامتياز، ويجب الحرص على إبقاء باب الحوار مفتوحًا ولا سيما اذا كانت العلاقة متقلّبة وتحتاج الى المشورة والنصيحة. في جميع الاحوال، لا تتأخّر عن القيام بالمبادرة فظروفك وحظوظك ممتازة ولا سيما في الاسابيع الثلاثة الاولى.
كانت هذه تفاصيل خبر شهرًا مرهقًا كثيرًا ومتوتّرًا يجعل طباعك عدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.