هذا الشهر تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس

القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تلفت الأنظار بأسلوبك الراقي وبأفكارك اللامعة. تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس، وتسهل عليك مواجهة الخصم والمنافسة. إن الفترة الزمنية التي تعيشها في شهر شباط ستكون لطيفة جداً. أنت في منأى عن كل المعاكسات. تكون مرتاحاً هذا الشهر وكل الهموم التي أثقلت كاهلك اختفت وتبخّرت. الحظوظ ستكون صديقة لك
عاطفياً : تتعزّز الروابط هذا الشهر، فتتصالح مع الحبيب إذا كان مقدراً لك العودة إليه، وربّما تلتقي من يأسر قلبك ويلهمك، وذلك خلال النصف الأول من الشهر. يناسبك تماماً كوكب الزهرة من برج الحوت لأنه يفسح لك في المجال لتوطيد كل أنواع الروابط ولا سيما العاطفية منها.
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