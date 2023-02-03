القسم الاول من الشهر يتحدث عن تقلبات وخلافات وسؤ تفاهم

مهنياً: من المستحسن الابكار على العمل هذا الشهر وعدم اضاعة الوقت والفرص. تتسارع الأحداث وتكثر الواجبات كالعادة، لتجد نفسك وسط ظرف مهمّ او ملحّ. تشكل مواقع الكواكب صفحة مهمّة من صفحات العام. ذلك انها تُحرّك الشؤون اليوميّة من خلال تطوّرات تحتاج إلى اهتمام فوري، فتخرج عن الروتين المألوف لتتزامن المسؤوليات وربما لتتداخل الاولويات

عاطفياً: لن تعاني الاجواء العاطفية الرتابة لكثرة الانشغالات بأمور اخرى تلهيك عن الحبّ الى حدّ ما، بحيث يتحدّث كوكب الحب من برج الحوت في القسم الاول من الشهر عن تقلبات وخلافات وسؤ تفاهم وان كانت الظروف في الاسابيع الثلاثة الأولى لاتوحي بارتياح ملموس في اجواءالبيت ومع الاهل والاولاد .