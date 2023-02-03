شهراً حافلاً بالانشغالات والمواعيد والمهمّات الصعبة

مهنياً: تعيش شهرا حافلا شهر بالانشغالات والمواعيد والمهمّات الصعبة والدقيقة، في الفترة الممتدّة حتى تاريخ 18، اي طيلة وجود الشمس في برج الدلو. تواجه هذا الشهر خصومًا او تحدّيات جديدة لا تتوقّعها.فموقع الشمس المعاكس يثير الخلافات والاحتجاجات، وتجري بعض الامور بشكل استفزازي يجرّك الى المشاكل. كُن حذرًا لأن خصمك قوي والمنافسة شرسة.

عاطفيًا : قد تكون على موعد مع الحب او مع قصة حب اذا كنت عازبًا، وتحسم امورك العاطفية هذا الشهر، وتعزز العلاقة مع الجنس الاخر. قد يلفت انتباهك شخص من غير مذهبك او عرقك او مدينتك .يحاول بعضهم ارضاءك وتلبية طلباتك ورغباتك.