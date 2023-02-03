مهنياً: تنشط كل انواع التواصل مع الاخرين ولا سيما الغرباء والاجانب والجدد بسبب الكواكب المجتمعة في برج الحوت. وتنجح في حسم المسائل العالقة وتنطلق بعزيمة لتحقيق انجازات وطموحات. تتقلص دائرة المتاعب التي عانيتها في الشهر الاول وتلمس تجاوبًا وتقدمًا ونجاحًا. تشير مواقع الكواكب الى انفراجات مهمة.

عاطفياً: تلمس ايها السرطان انفراجًا كبيرًا وتفاهمًا وانسجامًا خلال الاسابيع الاولى من الشهر مع تواجد كوكب الزهرة في موقع منسجم معك من الحوت لذلك حان الوقت لتصحيح بعض الهفوات وربما لتقديم التنازلات من اجل ارضاء الحبيب.