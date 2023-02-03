تعيش شهراً عاطفياً متقلباً ما يجعل طباعك صعبة

مهنيا: تملك أفكاراً لامعة وتبدأ دورة مهنية جديدة، وتخوض تجربة كبيرة فتلفت الانظار بحيث تكون تكون القائد لمجموعة او المحرك لمشروع معين. تدعمك النجوم في النصف الاول من هذا الشهر، وتحديداً حتى موقع انتقال الشمس الى برج الحوت، اي حتى تاريخ 18. تتمتع بقدرات فعالة وتحرك اعمالك العالقة.تفاجىء الآخرين بخطوات جريئة وناجحة.

عاطفياً: تعيش شهرا عاطفيا متقلبا ما يجعل طباعك صعبة، ويكون الجوّ العام معاكسًا لتوقّعاتك، الامر الذي قد ينعكس سلبًا على هدوء العلاقة الحالية وتناغمها. حاول ان تكون مرنا وخفف من الانتقادات والملاحظات الجارحة بسبب طباعك التي سبّب النفور والقلق.