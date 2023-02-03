التأثيرات الفلكية هذا الشهر على تُهيمن معظم مواقفك

مهنيًا : تهيمن التأثيرات الفلكية هذا الشهر على معظم مواقفك، وتصرفاتك سلبية نوعًا ما، فلا تفاجأ اذا شعرت بالاحراج وبالاحباط وبالغضب من دون اسباب واضحة في الاسابيع الثلاثة الاولى. تنعكس هذه التأثيرات على علاقاتك بمحيطك بصورة عدائية ينفر منها الاحباء او ربما كل من يتعامل معك بشكل مباشر، انصحك بضبط النفس وعدم الاستسلام لانفعالاتك الطائشة .

عاطفياً: تعرف يا عزيزي بعض الانفراجات والتغيّرات العاطفية. جو مريح ومطمئن تحت تاثيرات الزهرة من الحوت الصديق يساعدك على التفاهم مع حبيبك والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين. يشجعك الفلك على التلاقي والتعارف اذا كانت حياتك فارغة عاطفيًا، لذلك اخرج لملاقاة الناس ولا تبق وحيدًا.