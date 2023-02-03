أداة مجانية لممارسة التمارين الرياضية.. استغلي «السلم» في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى الأمهات إلى توفير حياة صحية للأسرة لحمايتهم من الأمراض بالبحث عن الطرق الصحية والطبيعية، التي تساعد على بناء الجسم وتعزز المناعة، وليكون في مقدمة الحلول اللجوء إلى ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها لبناء العضلات.

وتحتاج الرياضة إلى عوامل كثيرة للممارستها، ولكن لا تعلم الأمهات أنه توجد أداة مخفية في كل البيوت ومجانية، من الممكن أن يستغلونها لممارسة التمارين الرياضة، وهي الدرج أو سلم المنزل، ومن خلال «هُن» نقدم لكم كيف يكون الدرج أداة لممارسة التمارين الرياضية.

الدرج مناسب للتمارين الرياضية

وبحسب «واشنطن بوست»، يحاول كثيرون أن يلتمسوا الأعذار لعدم ممارسة الرياضة، فيقولون إنهم لا يجدون وقتًا كافيًا للذهاب إلى النوادي الرياضة، ونظرًا لانشغالهم بالدراسة أو العمل لا يذهبون، لكن خبراء اللياقة ينصحون بأشياء يمكن أن نقوم بها في البيوت التي نسكنها، دون الاضطرار للذهاب إلى الخارج.

وهي استخدام الدرج الموجود في البيوت والمباني لأنه بمثابة أداة مجانية للياقة، إذ يساعد بشكل ملحوظ على حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات، ويجب أن يعرف الناس أن صعود السلم على نحو منتظم، يساعد في خسارة الوزن وتقوية العضلات كما يعود بالنفع على صحة القلب، ويعزز الوقاية من أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسمنة.

تعليق طبيب

كشفت دراسة طبية أجراها باحثون في جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، عن أن السلم يعادل الأجهزة الرياضة المعروفة لدى الناس، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب دفع أي مبلغ أو اشتراك.

وبحسب حديث رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، هو أن الدراسة صحيحة إذ أن السلم يجعل الشخص يتصبب عرقًا، مما يمنح الجسم فرصة لإزالة سموم المعادن الثقيلة والدهون، ومن الجيد أيضًا القيام بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم للمحافظة على الصحة الجيدة وإكساب الجسم قوة أكثر، إلى جانب تخفيف الوزن.

صعود الدرج لا ينطوي على أية مخاطر

يوضح الخبراء أن صعود الدرج لا ينطوي على أية مخاطر، فخطر السقوط فيه لا يزيد عن خطر سقوط الشخص الذي يمشي على أرضية عادية، إلا في حال كان الفرد يعاني مشكلة في التوازن.

وبالنسبة إلى مشكلة لمن يعانون من أمراض القلب، قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب، إن صعود السلم يقوي عضلة القلب، وإذا تواجدت مشكلة كبيرة في القلب يجب وضع جهاز يشبه ساعة اليد من أجل قياس نبضات القلب، وهي نفسها تحدد قدرة القلب على مدى التحمل وتنذر في حالة وجود مشاكل طارئة.