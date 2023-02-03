هذا الشهر يتحدث الفلك عن جو متوتر حتى تاريخ 20 شباط

مهنياً: تعرف أوضاعاً مريحة ومساعدة حتى تاريخ 18 أي طيلة فترة وجود الشمس في برج الدلو. بحيث يناسبك النصف الاول من الشهر لتوسيع دائرة التحركات الاجتماعية والمهنية، وتستفيد من تعاطف الزملاء وبعض المسؤولين، لذلك لا تكن خجولًا ولا ترفض الدعوات. شارك في النشاطات وساهم في تحسين بعض الامور.

عاطفيًا: حاول أن تكون هادئاً إلى أقصى الحدود، ولا تظهر الغضب ولا تلق الاتهامات جزافًا على الحبيب. ان شعرت بالتوتر والانفعال تمالك نفسك وامتنع عن توجيه الملاحظات او الكلام الجارح. يتحدث الفلك عن جو متوتر حتى تاريخ 20 شباط مع دخول الزهرة الى برجك.