كويتية تشيد بشهامة مصرية أنقذتها من موقف محرج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهامة المصريين ليست جديدة والمواقف التي تظهر كل يوم الشجاعة والأصالة في مصر كثيرة، فما زال المصريون يضربون أروع الأمثلة في الأمانة والشرف والنزاهة، وفي موقف يظهر في لوحة فنية أجمل المواقف ويضرب أروع الأمثلة على الأخلاق الجميلة، تظهر فتاة مصرية تساعد أختها الكويتية التي تحدثت عنها في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشيد الجميع بالسيدة المصرية.

شهامة المصريين في أبهى صورها

وفي الفيديو ظهرت السيدة الكويتية تتحدث عن شهامة إحدى السيدات المصريات إذ قالت، «حدث معي موقف من شهامته لابد أن أنقله لكم، كنت ذاهبة إلى الجمعية لأشتري أغراض المنزل، وعند الدفع بحثت عن المحفظة أو الفيزا لم أعثر عليهما، وجهي أصبح ألوان ولا أعرف كيف أن أتصرف فالموقف صعب ومحرج، لأني أتفاجئت، حتى قالت لي إحدى المصريات أنا هساعدك، وكأنها أرسلت لي من السماء، وبعد رفض مني أصرت المصرية على الدفع، وقالت لي أنا هدفع لأن الطابور طويل وهنتظرك تحسابيني بعد ذلك».

وأضافت أن السيدة المصرية طلبت منها أن لا ترجع أي شيء من الأغراض المنزلية وستدفع الحساب كاملًا، لتزيل الحرج عنها، «قالتي إن هذه المواقف تحدث ولا تقلقي، وطلبت منها أن تنتظرني حتى أطلب أخي أو والدتي، ولكنها انصرفت ولم أعثر عليها، وسألت عليها قال لي الجميع إنها ذهبت نهائيًا، فظللت أبحث عنها ولكنها لم تأتِ، ولن أنسى هذا الموقف في حياتي من إخواتي المصريات وهذه الشهامة الكبيرة».

إشادات بـ«كرم المصريين»

ووجهت إلى مصر تحية كبيرة وإلى السيدة التي دفعت لها النقود، وقالت لها إنها لابد أن تراسلها وتتواصل معها، وصاحب الفيديو تعليقات كثيرة محتواها أن هذا كرم المصريين وشهامتهم وطيبتهم الاعتيادية، وهذه المواقف ليست غريبة، وأن هذا حق الأخوة بيننا.

ووجه الكثيرون الشكر إلى السيدة الكويتية، مؤكدين أنها قالت كلمة حق وصدرت الصورة الحقيقية لمصر، وأننا جميعًا إخوة.