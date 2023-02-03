استشاري يكشف عن أمراض تصيب الرجال أكثر من النساء.. ما الأسباب؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، إن هناك بعض الأمراض التي تصيب الرجال أكثر من السيدات، وفقا للعديد من الدراسات الحديثة التي أجريت في هذا الشأن.

أمراض تصيب الرجال أكثر من السيدات

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي، أن هذه الأمراض تتضمن أمراض القلب وذلك بسبب التدخين، لافتا إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتابع: «لذلك دائما ما نقول إن الرجال أكثر الفئات عرضة للإصابة أو التعرض لخطر الوفاة بأمراض القلب»، مشيرا إلى أن سرطان الرئة أيضا ينضم إلى القائمة، حيث يلعب التدخين أيضا عامل كبير في الإصابة بهذا المرض المزمن والتراكمي.

وتابع خورشيد، بأن الرجال أكثر الفئات عرضة للإصابة بسرطان الجلد خاصة بعد سن الخمسين، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن الرجال أكثر عرضة للشمس عن السيدات، وأقل استخداما لمنتجات الوقاية من الشمس.

مرض القلب والإيدز

واستطرد: «الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة «الإيدز»، مشيرا إلى أن هذا المرض لا يوجد علاج له، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأوضح أن هذا المرض لا ينتقل فقط عن طريق العلاقات غير الشرعية، بل له طرق عدة منها مشاركة بعض الأدوات الخاصة بالحلاقة، وملامسة دم شخص مصاب بالإيدز.