5 قواعد لإتيكيت «ز».. «اتبعي آداب الزيارة والزهور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم كثيرة، وهذه يجب أن تراعيها كل فتاة أو سيدة، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمات به.

لذلك نعرض لكم من خلال «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «ز»

زواج

‏لتكوني زوجة ناجحة لابد لك من الاهتمام بعدة أمور: ‏

‏استقبلي زوجك عند عودته ببشاشة واهتمي بتقدمه في عمله وشجعيه ليصل لأعلى المراتب.

‏- استمعي إليه باهتمام حتى لو لم يستهوك حديثه.

- لا تحبطيه وتسخري من طموحاته حتى لا يهتـز ويفقـد ثقته بنفسه. ‏

زيارة

‏للزيارة أصول وآداب وأوقات لابد من اتباعها حتى يتحقق هدفنا منها، وهي كالتالي:

- لا تذهبين في الزيارة دون الاستئذان وانتقي الوقت المناسب، إذ يجب بقدر الإمكان أن تكون بموعد ويفضل ألا تكون في يوم عطلة، كأيام الجمعة مثلًا. لأن من حق أي أسرة أن تستمتع في إجازتها بلا قيود.

‏- حددي بينك وبين نفسك وقتا لا تتجاوزينه إلا إذا طلب منــك ذلك ولا تبقين كثيرًا.

‏- ارتدي ملابس بسيطة وأنيقة فعند الزيارة اهتمي بمظهرك باعتدال واهتمي أيضًا بمظهر أبنائك ونظافتهم. ‏

- إذا كانت حالتك الصحية أو النفسية لا تسمح الزيـارة فاعتذري أفضل. ‏

- حاولي أن تصلين في موعدك ولا تبدئـي زيارتـك بعتـاب المضيفـة حتـى لا تحرجيها.

- حاولي الانتظار حتى تحدد لك المكان الذى ستستضيفك فيه وخاصة لو كانت أول مرة.

- حاولي ان تجعلي حديثك جذابًا ورقيقًا وإلا عليكِ بالصمت.

- انتبهي جيدًا لحديث الآخرين وابتعـدى عـن التهكم أو تسفيه آرائهم أثناء الحديث.

- ‏لا ترفضين ما يقدم لك من مشروبات ومأكولات، ولا تتلهفي عندما تتناولين هذا.

- لو خيرتك المضيفة فمن حقك الاختيار لما تريدين.

- إذا سقط منك كوب أو طبق مثلا وكسر فاعتـذري بلطـف ولا تكرري الاعتذار كثيرًا واكملي زيارتك بصورة عادية وبلا حرج.

- من آداب الإتيكيت ألا تصطحبي أبنائك الصغار عند زيارة إحدى صديقاتك إلا إذا أصرت الصديقة على ذلك.

زيارة اصطحاب الأبناء: ‏

‏- قبل أن تصطحبي أبناءك معك في الزيارات لابد أن تعلميهم الآتي: ‫ ‏

- عدم لمس التحف أو غيرها من الأشياء.

- عدم وضع أقدامهم على المقاعد.

- ألا يقاطعك أحدهم أثناء الحديث.

- عدم الأنانية وحب الذات وخاصة مع الأطفال الآخرين.‏

‫- علميهم أن يحترموا الآخرين، وإذا كانت سنهم تسمح ينادون الكبار باستخدام الألقاب.

- علميهم آداب المائدة فهي نفسها آداب الكبار مع التأكيـد على عدم الحركة الكثيرة، وعدم إصدار الأصوات العالية.

- لابد أن يتعلم الأطفال مصافحة الكبار عند تقديم التحية لهم مع ذكر الاسم والنظر في عيني المصافح.

- لابد أن تعلميهم أن يشكروا من يقدم لهم خدمة، وأن يطلبـوا ما يريدون بأدب كقولهم «لو سمحت أو من فضلك».

زيارة المريض

‏- إذا أردتِ زيارة مريض فلا تزوريه قبل أن تستأذني في زيارته، فربما كانت الزيارة ممنوعة أو مرهقة بالنسبة له.

- إذا كانت الزيارة مسموحة فلابد لك من إحضار هدية مناسبة للمريض ولمرضه.

- لا تطيلي في الزيارة حتى تتيحي لغيرك الفرصة لزيارته.

- ‏لا تمكثين إلا إذا ألح عليك المريض في ذلك إلحاحًا صادقًا.

- وإذا تحدثتِ فليكن حديثك رقيقًا ناعمًا باعثًا على البهجة والأمل.

- إذا جاء الطبيب لعيادة مريضه فانسحبي وتمنـي له الشفاء.‏ ‫

‏ زهور

‏- من الإتيكيت إذا قدم لكِ أحد الأصدقاء زهورًا فلا تضعيها في مكان وتهملي شأنها.

‏- بادري بفك غلافها، وضعيها في فازة وأنت تبدين الإعجاب بها.‏