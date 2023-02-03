«بهية» تبدأ فعاليات جديدة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة السرطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدايةً من اليوم الرابع من شهر نوفمبر الذي يوافق اليوم العالمي لمكافحة السرطان والذي يحتفل به العالم، تنظم مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان عدة فاعليات بهدف زيادة الوعي وتحسين التثقيف بشأن مرض السرطان.

وتسعى «بهية» للتواصل مع أكبر قطاع ممكن من السيدات بشكل عام و مع المحاربات بشكل خاص بطرق التواصل المختلفة، بالإضافة العمل على نشر أهمية ثقافة التوعية و الكشف المبكر لدى كافة فئات المجتمع مما يؤدى بدوره لتكاتف كافة الجهود لدعم بهية و يعلى من قيمة ضرورة التعاون و تقديم سبل الدعم المختلفة.

أنشطة «بهية» في اليوم العالمي لمكافحة السرطان

وتقدم «بهية» مجموعة من الأنشطة خلال الفترة من 1 فبراير حتى 4فبراير وهو«اليوم العالمى للسرطان» تتنوع ما بين التواجد بشكل يومى خلال البث المباشر،«لايف» على الحسابات الرسمية للمؤسسة وذلك للإجابة عن كافة الإستفسارات الطبية و كذلك كافة الأسئلة الشائعة، و ذلك بدعم الإعلامى شريف مدكور الذى سيشارك بهية تلك الفاعلية عن طريق تقديم البث المباشر، وفقاً للبيان الرسمي لإدارة بهية.

كما تحتفل المؤسسة باليوم العالمي للتوعية بالسرطان عن طريق التعاون مع «GO BIKE» وحملة «مانحي الأمل» للكابتن أنور الكمونى حيث يتم تنظيم «ماراثون اليوم العالمي للسرطان» وهو ماراثون دراجات بهدف نشر ثقافة التوعية وطرق الوقاية من سرطان الثدى وكذلك طرق العلاج، بالإضافة إلى استمرار كل من ندوات التوعية بكافة المحافظات لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات .

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي وافتتاح بهية زايد

تتزامن فاعليات بهية لليوم العالمى للسرطان مع العد التنازلي لافتتاح بهية الشيخ زايد خلال الشهور الأولى لهذا العام، إذ تهدف بهية مع بدء افتتاح فرع زايد الجديد القضاء تماما على قوائم الانتظار وتسعى لاستقبال مايقرب من نصف مليون سيدة سنويا الذي يتطلب من جميع داعمى بهية ترسيخ كافة سبل التعاون لاستكمال رحلة الاطمئنان و الكشف المبكر وعلاج كل سيدة بدون قوائم انتظار وبتقديم خدمة تتوافق مع معاييرالجودة الطبية العالمية.