دليلك لفقدان الكرش في 4 أسابيع.. «تجنبي الريجيم القاسي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور باليأس عند الاستمرار في الالتزام بالنظام الغذائي لفترات طويلة، يأتي من عدم فقد الكرش وفقد الوزن بطريقة صحية، كما يبدأ الجسم تدريجيًا في منع الحمية الغذائية تمامًا، والعودة إلى تناول الطعام بشكل طبيعي، مما يولد شعورًا سلبيًا، خاصةً مع زيادة الوزن، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» طرق لفقد الكرش في 4 أسابيع حسب تقرير موقع express لأخصائية التغذية «أندريا بلازكيز»، وحسب نصائح رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية.

الريجيم القاسي ضار بالصحة

قال رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن النظام الغذائي الذي يعتمد على فقدان سريع للوزن وحبوب إنقاص الوزن يشكل تهديدًا على الصحة، والطرق التي تعد بتغييرات سريعة لا يمكن الاعتماد عليها لأنها تعد بمثابة الاحتيال الغذائي إذ تؤثر على صحة الجسم، وتفقده القدرة على العيش بصحة جيدة.

وأضاف أنه من الممكن التحكم في الوزن بإتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، مشدد على ضرورة تنويع الوجبات الغذائية وتناول القدر الكافي من الخضار والبروتينات، لأن الأنظمة الغذائية الصحية هي التي تتكون من أطعمة تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يجب استهلاكها من قبل الجسم، والموازنة بين الخضار والبروتينات النباتية والحيوانية.

نصائح لريجيم صحي

نصائح لفقدان الكرش دون إتباع حمية حادة:

- تناول البروتينات الصحية مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك.

- تناول البقوليات الصحية مثل االخبز الكامل والأرز السمر.

- تناول الكربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الدقيق الأسمر فهي تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

- تناول الخضراوات الملونة، فهي تعطيك الألياف والفيتامينات والمعادن.

- أكل كميات صغيرة من الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون.

- تناول فطورًا غنيًا بالبروتين لمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

نصائح للتخلص من الكرش

- تحكم في البيئة التي تعيش فيها ولا تعتمد على قوة إرادتك، بإبعاد الأطعمة عنك.

- يجب إخلاء مطبخك وثلاجتك من الطعام الضار الذي يسبب السمنة.

- وفي حالة مهما أصابك الجوع لن تمتد يداك للطعام.

- احرص على التسوق وتوفير الطعام الصحي باستمرار.

- نسق نظامك الغذائي بحيث يحتوي على أنواع الطعام التي تأكلها وكمياتها ومواعيدها.

- حدد كمية طعامك على مدار اليوم.

- احرص على ممارسة الرياضة.

- ابتعد عن الأطعمة المصنعة.

- اكتب خطة واضحة للوصول لنسبة دهون 10% أو 20%، لذا يجب عليك معرفة كمية الدهون المفروض خسارتها ومعدل حرق الدهون الأسبوعي المطلوب.

- تناول الطعام في أطباق صغيرة.

- تناول الزبادي.

- شرب الماء بانتظام.

نماذج لنظام غذائي صحي لليوم

نموذج فطور صحي للتخلص من الكرش:

بيضتان مع طماطم مشوية.

- بيضة وقطعة جبن قريش.

- الخبز الأسمر مع قطعة جبن.

نموذج لغداء صحي:

- ربع صدر فرخة منزوع الجلد وسلطة.

- نوع من الأسماك المفيدة «قطعتين».

العشاء:

- يمكن استبداله بفاكهه وسط الفطور والغداء أو تناول كوب زبادي بالليمون.